Eintracht bindet nächstes Talent

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Jugendspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Verein am Samstag bekanntgab, unterschrieb Flügelspieler Junior Awusie Bodden aus der U17 der Hessen einen langfristigen Kontrakt. Der 16-Jährige kommt in der U17-Bundesliga in der laufenden Saison in elf Spielen auf sieben Tore und neun Assists. "Es ist mehr als erfreulich, dass sich mit Junior erneut eines unserer Top-Talente in den Fokus gespielt hat und in der Folge einen langfristigen Vertrag erhält, was für Juniors Qualität spricht", so Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die genaue Vertragslaufzeit kommunizierten die Hessen nicht.