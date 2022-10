Eintracht erkämpft sich Punkt gegen Tottenham

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League einen Punkt gegen die Tottenham Hotspur geholt. Die Hessen und der Premier-League-Club trennten sich am Dienstagabend im Waldstadion 0:0. In einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen waren die Gäste aus London in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Superstar Harry Kane und Co. vergaben ihre Chancen aber. Nach dem Seitenwechsel wurden die Frankfurter stärker, doch auch Ansgar Knauff (50.) und Jesper Lindström (60.) ließen ihre Gelegenheiten liegen. So blieb es beim torlosen Remis. In der Tabelle liegt die Eintracht damit punktgleich mit Tottenham auf Rang drei.