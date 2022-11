Lenz hat seinen Körper verflucht

Eintracht-Linksverteidiger Christopher Lenz fiel in dieser Saison bereits zwei Mal für einige Wochen mit Oberschenkelproblemen aus. Das zweite Mal, als er gerade so richtig ins Rollen kam. "Ich weiß nicht, wie oft ich schon meinen Körper verflucht habe. Ich war auf einem richtig guten Weg und dass es dann durch ein Blocken vom Ball passiert ist, ärgert mich umso mehr", so Lenz, der am Dienstag zum zweiten Mal wieder mit der Mannschaft trainierte. Der verletzungsanfällige Berliner versucht viel, um nicht ständig wieder auszufallen. Er macht Wellness, Yoga und hat schon drei Mal seine Ernährung umgestellt, um die muskulären Beschwerden zu bekämpfen. Es gehe darum, "den Teufelskreis" endlich zu durchbrechen. "Wenn ich einmal fit bin, dann bleibe ich auch fit", ist Lenz überzeugt.