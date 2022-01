Lenz überzeugt als Kostic-Ersatz

Eintracht-Linksverteidiger Christopher Lenz hat am Donnerstag beim Testspielsieg in Mainz immerhin 45 Minuten mitgewirkt – und auf der linken Seite ordentlich Betrieb gemacht. "Wir hatten mit ihm gute offensive Power", lobte Trainer Oliver Glasner den Ersatz für Filip Kostic, der geschont wurde. Für Lenz soll der Test in Mainz der Anfang in eine bessere Zeit sein. Der Neuzugang aus Berlin hat verletzungsbedingt bisher nur sechs Spiele für die Eintracht machen können. Lenz plagten muskuläre Probleme, dann machte die Wade zu. "Ich fühle mich gut", sagte der 27-Jährige nun nach dem ersten Mannschaftstraining am Donnerstag. Bei der Eintracht hoffen sie alle, dass das so bleibt.