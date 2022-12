Talent Ferri mit beeindruckender Quote

Eintrachts Nachwuchshoffnung Nacho Ferri weist eine beeindruckende Quote auf: Er schoss in der vergangenen Saison in neun U19-Bundesligaspielen sechs Tore, am Ende der Saison wurde Frankfurt Zweiter in der Süd-Staffel. In der laufenden Saison spielt Ferri in der Hessenliga, dort kommt er auf starke 14 Tore und neun Vorlagen. "Nacho hat sich vor allem in den vergangenen sechs Monaten sehr, sehr gut entwickelt und ist eine wichtige Stütze in unserer U21-Mannschaft", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche anlässlich des Vertragsabschlusses mit ihm. Neben Ferri haben noch zwei andere Jungs Potenzial für die Profis. Hier lesen Sie unseren Bericht dazu: