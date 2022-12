Offiziell: Eintracht fliegt nach Dubai

Eintracht Frankfurt wird das Wintertrainingslager zum Jahresauftakt in Dubai absolvieren. Wie der Bundesliga-Vierte mitteilte, reist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner am 4. Januar für zehn Tage in den Wüstenstaat. Als Alternative war ein Trainingslager in den USA im Gespräch, die Vorzüge von Dubai liegen aus sportlicher Sicht auf der Hand: kürzerer Flug, konstantes Wetter, perfekte Temperaturen zum Trainieren. Trainer Glasner spricht daher von "optimalen Bedingungen". Vor Ort sollen zwei Testspiele stattfinden.

Die Eintracht-Fans diskutieren die Standort-Auswahl bereits in den Sozialen Medien – unter anderem über die Menschenrechte im Emirat. Trainingsauftakt nach der Weihnachtspause ist am 3. Januar in Frankfurt, am 21. Januar geht es zum vorletzten Hinrundenspiel zum FC Schalke 04.