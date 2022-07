Sandro Schwarz äußert sich zu Eintracht-Gerüchten

Der neue Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat sich in einem Interview mit dem kicker (Montagsausgabe) auch zu früheren Gesprächen mit Eintracht Frankfurt geäußert. "Meine Frau ist Frankfurterin, das wäre schon möglich gewesen", sagte Schwarz mit einem Augenzwinkern zu einem möglichen Wechsel von Mainz nach Frankfurt. "Aber so dicht vor einem Engagement in Frankfurt, wie manche glauben oder schreiben, stand ich damals nicht", so der 43-Jährige, der jeweils als Nachfolger von Niko Kovac und Adi Hütter am Main gehandelt worden war. Immerhin habe er den früheren Eintracht-Funktionär Fredi Bobic kennengelernt, was die Entscheidung pro Hertha in diesem Jahr erleichtert habe. "Wir mussten nicht mehr mit der Kennenlernphase starten, sondern konnten gleich in die Inhalte gehen."