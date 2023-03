Hinteregger: Gedanke ans Aufhören reifte im Camp Nou

Der ehemalige Frankfurter Verteidiger Martin Hinteregger hat in einem Interview bei Sky Austria über die Gründe für sein Karriereende im vergangenen Sommer gesprochen. Demnach reifte der Gedanke ans Aufhören nach dem Sieg im Viertelfinale der Europa League in Barcelona. "Alle waren eigentlich schon in der Kabine und dann wollten die Fans, dass ich nochmal rauskomme. Dann stand ich ganz allein vor 35.000 Frankfurtern und habe mich feiern lassen. Eigentlich muss das für jemanden so viel auslösen. Aber in dem Moment war es für mich so: Das ist geil, aber ich habe keine Freude mehr an diesem Spiel." Hinteregger stieg nach eigenen Angaben in den Mannschaftsbus und sagte sich: "Ich muss es lassen." Im Juni 2022 verkündete Hinteregger dann seine Entscheidung, dem Profifußball den Rücken zu kehren.