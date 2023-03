Trapp und Götze für Nationalmannschaft nominiert

Mit Keeper Kevin Trapp und Mittelfeldspieler Mario Götze sind zwei Spieler der Eintracht für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nominiert worden. Bundestrainer Hansi Flick berief die beiden Frankfurter am Freitag in das 24-köpfige Aufgebot . Zudem sind mit Josha Vagnoman, Mergim Berisha, Kevin Schade, Felix Nmecha und dem Ex-Frankfurter Marius Wolf insgesamt fünf Debütanten dabei. Neu ist auch, dass die Nationalmannschaft gleich für ihre erste Übungseinheit des Jahres die Stadiontore für Fans öffnet. Am Montag ab 16 Uhr werden die DFB-Stars im Stadion am Brentanobad in Frankfurt vor Publikum in die Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres starten. Anhänger des Nationalteams können sich am Montag auf der Verbandshomepage kostenlose Tickets sichern, teilte der DFB am Freitag mit.