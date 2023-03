Bericht: Eintracht hat angeblich Glasner-Nachfolger im Blick

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich angeblich schon mit einer möglichen Nachfolge von Trainer Oliver Glasner. Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach würden die Hessen Interesse am dänischen Coach Mike Tullberg haben, der derzeit die U19 von Borussia Dortmund trainiert. Tullberg gewann mit den Borussen 2022 die deutsche A-Jugendmeisterschaft, er besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Die Eintracht bezeichnete das angebliche Interesse an Tullberg auf Nachfrage des hr-sport als "aus der Luft gegriffen". Die Spekulationen um einen möglichen Nachfolger für Glasner nahmen in dieser Woche Fahrt auf, nachdem dieser die Qualität seiner Defensive angezweifelt hatte und gleichzeitig Interesse von Tottenham Hotspur an Glasner ruchbar wurde. Der Vertrag des Österreichers in Frankfurt läuft noch bis 2024, ein Angebot zur Verlängerung hat er bislang noch nicht angenommen.