Fürth will Ache halten

Bis zum Sommer ist Stürmer Ragnar Ache noch von Eintracht Frankfurt an die SpVgg Fürth ausgeliehen, die Franken wollen Ache aber über den Sommer halten. Das berichtet die Bild. "Ich bin schon seit November mit Markus Krösche in Gesprächen. Auch wenn er damals noch nicht so performed hat, habe ich schon gesehen, was möglich ist", wird Fürth-Sportdirektor Rashid Azzouzi zitiert. "Er war zuvor einfach lange verletzt und dann brauchst du viele Spiele. Und kaum ein anderer Verein, kann ihm diese Möglichkeit in einem so guten Umfeld bieten, wie wir", so Azzouzi weiter.