Hellmann schwört Eintracht auf Endspurt ein

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat Eintracht Frankfurt kurz vor dem Europa-League-Viertelfinale am Donnerstagabend (21 Uhr, live im Audiostream bei hessenschau.de) bei Tottenham Hotspur noch einmal auf den Saisonendspurt eingeschworen. Anders als in vergangenen Jahren hätten die Hessen in dieser Saison die Möglichkeit, in zwei Wettbewerben Erfolge zu feiern, sagte Hellmann in London in einer Medienrunde. "Wir haben uns so entwickelt, dass wir dazu in der Lage sind, auf zwei Hochzeiten zu tanzen." Trotz der schwankenden Leistungen sei in der Bundesliga weiter Großes möglich. "Wir haben die große Chance, in die Champions League einzuziehen. Diese Chance wollen wir nutzen." Sollte sich die Eintracht "nur" für die Europa League oder die Conference League qualifizieren, sei das aber auch "keine Riesen-Enttäuschung".