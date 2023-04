BVB mit Wut und großen Zielen gegen die Eintracht

Borussia Dortmund hat vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt die Zurückhaltung im Titelrennen der Bundesliga abgelegt. Trainer Edin Terzic, der gegen die Hessen womöglich auf die beiden Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verzichten muss, betonte auf der Pressekonferenz, dass er Meister werden wolle. "Wir sind so nah dran an der Schale. Und diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen." Der BVB, der vor drei Wochen mit 2:4 beim FC Bayern untergegangen war und in der Vorwoche nur 3:3 gegen Stuttgart gespielt hatte, gehe "mit einer Portion Wut" und großen Zielen in den Endspurt. "Jeder hier in der Stadt will Meister werden", sagte auch der ehemalige Frankfurter Emre Can.