Ganz bittere Niederlage für den SV Darmstadt 98: Die Lilien haben beim FC Bayern München eine richtige Abreibung hinnehmen müssen. Dabei fing die Partie für die Lilien eigentlich gut an. Ganz nebenbei wurde zudem Bundesliga-Historie geschrieben.

Der SV Darmstadt 98 hat beim FC Bayern München eine echte Klatsche kassiert. Die Lilien verloren am Samstag beim Rekordmeister mit 0:8 (0:0). Nachdem im ersten Abschnitt Joshua Kimmich (4.), Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.) die Rote Karte gesehen hatten, wurde es im zweiten Abschnitt überdeutlich. Für den FCB trafen Harry Kane (51./69./88.), Leroy Sané (56./64.), Jamal Musiala (60./76.) und Thomas Müller (71.).

Kimmich sieht früh die Rote Karte

Das Spiel, das die Lilien ohne den angeschlagenen Kapitän Fabian Holland bestreiten mussten, begann rasant, hektisch und hatte sehr schnell zwei Platzverweise zu bieten. Erst sah der Münchner Kimmich (4.) die Rote Karte nach einer Notbremse, nur eine Viertelstunde später folgte ihm der Darmstädter Gjasula. Ebenfalls nach einer Notbremse. Auf dem Feld war somit sehr früh mehr Platz für die übrig gebliebenen 20 Akteure.

Auch wenn somit nur kurz numerisches Ungleichgewicht herrschte, war das Spiel auch nach dem Gjasula-Abgang absolut offen. Auch wenn in der Münchner Arena der Meister gegen den Aufsteiger spielte, war davon im ersten Abschnitt nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die Lilien zeigten zu Beginn eine äußerst ansprechende Leistung.

Bundesliga-Novum bei Platzverweisen

Die Münchner besaßen durch Matthijs de Ligt (26.) und Kingsley Coman (30.) zwar zwei gute Möglichkeiten, die beste Chance im ersten Abschnitt hatten aber die Südhessen. Marvin Mehlem scheiterte jedoch freistehend an Comebacker Manuel Neuer (36.). Historisch wurde die Partie dann in der 41. Minute.

Nach einer weiteren Notbremse sah auch noch Maglica die Rote Karte - was zu einem Novum führte: Noch nie gab es in der Bundesliga vor der Pause drei Platzverweise. Einmal musste das Schiedsrichter-Gespann um Martin Petersen dann auch noch etwas anderes entscheiden außer Platzverweisen: Beim 0:1 durch Sané kurz vor der Pause stand der Nationalspieler knapp im Abseits.

Tore im Minutentakt

Neben all den Platzverweisen musste daher vor Beginn der zweiten Hälfte festgehalten werden: 45 Minuten hatten die Lilien bei den Bayern enorm gut mitgehalten. Die Frage war: Bleibt das auch im zweiten Abschnitt so? Die Antwort: leider nicht. In der 49. Minute klärte Schuhen noch in höchster Not nach einem Kopfball von de Ligt, danach wurde es aber ein ganz, ganz bitterer Nachmittag für die Lilien.

Denn die Südhessen gerieten einmal komplett in den Münchner Schleudergang und wurden nach 20 Minuten mit sechs Gegentreffern wieder ausgespuckt. Die bittere Abfolge: das 0:1 durch Kane in der 51. Minute, das 0:2 durch Sané in der 56. Minute, das 0:3 durch Musiala in der 60. Minute, das 0:4 durch Sané in der 65. Minute, das 0:5 durch Kane in der 69. Minute und das 0:6 durch Müller in der 71. Minute. Äußerst sehenswert war der fünfte Treffer, als Kane aus gut 50 Metern traf.

Musiala macht den Deckel drauf

Von den Lilien kam in der Offensive gar nichts mehr. Erlöst waren die Darmstädter trotzdem noch nicht. Das 0:7 von Musiala (76.) und das 0:8 duch Kane (88.) mussten die 98er noch hinnehmen. Für die Lilien war es der Schlusspunkt hinter einer extrem bitteren Niederlage, die gleichzeitig auch die höchste Bundesliga-Pleite der Darmstädter war.