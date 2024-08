Darmstadt 98 geht in Elversberg komplett unter

Der Knoten will einfach nicht platzen beim SV Darmstadt 98. Zu Gast bei der SV Elversberg müssen die Südhessen die nächste Niederlage hinnehmen. Das Auftreten der Lilien und eine schwere Verletzung bereiteten dabei Sorgen.

Veröffentlicht am 31.08.24 um 15:19 Uhr

Der nächste Rückschlag für den SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga: Zu Gast bei der SV Elversberg haben sich die Südhessen am Samstagnachmittag deutlich mit 0:4 (0:2) geschlagen geben müssen. Für die Saarländer trafen Luca Schnellbacher (5.), Fisnik Asllani doppelt (20./59.) und Filimon Gerezgiher (90. +2).

Eine schwere Verletzung von Florian Le Joncour überschattete die Partie. Bei der 20-minütigen Behandlungszeit wurde der Elversberger Innenverteidiger noch auf dem Platz in Narkose versetzt und schließlich auf einer Trage, aber mit dem Daumen nach oben abtransportiert.

Schnellbacher schockt die Lilien früh

Zum Spiel: Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht schickte dieselbe Elf wie in der Vorwoche auf den Patz, doch musste von Beginn an zusehen, wie seine Abwehrspieler zu weit von den Gegenspielern entfernt waren. So dauerte es nur fünf Minuten bis der Ball das erste Mal im Darmstädter Tor war: Eine Flanke von rechts konnte Schnellbacher völlig unbedrängt aus fünf Metern zum 1:0 einköpfen.

Der SVD blieb in der Folge zu unkreativ im Spiel nach vorne und sah einen Angriff nach dem anderen auf das eigene Tor zurollen. Daher war es nicht verwunderlich, dass der zweite Gegentreffer nicht lange auf sich warten ließ: Einen Fernschuss von Asllani fälschte Lilien-Kapitän Clemens Riedel unglücklich per Kopf ab - Darmstadts Keeper Marcel Schuhen war machtlos (20.).

Lieberknecht mit lauter Ansprache in der Halbzeit

Die Elversberger 2:0-Pausenführung ging völlig in Ordnung, da die Hausherren die Partie komplett im Griff hatten. Lieberknecht konnte das nicht gefallen und reagierte mit einer deutlichen Ansprache in der Kabine, die bis zu den Übertragungswagen zu hören waren. Mit Wirkung: Seine Worte und der Dreifachfach-Wechsel hatten Effekt, denn seine Lilien präsentierten sich im zweiten Abschnitt bissiger.

Mitten in der Drangphase der Südhessen war es dann unglücklich, dass Darmstadts Kai Klefisch in der 59. Minute den Ball im Aufbauspiel verlor. Joel Gerezgiher reagierte schnell, gab auf Assllani ab, der gleich zwei Lilien mit einer Finte ins Leere krätschen ließ. Der anschließende wuchtige Linksschuss des Stürmers war für Schuhen nicht zu halten.

Lange Verletzungsunterbrechung

Noch unglücklicher war das, was kurz darauf passierte: Le Joncour fiel nach einem Zweikampf auf den Unterarm und verletzte sich diesen schwer. Über 20 Minuten lang wurde der Franzose abgeschirmt durch einen Sichtschutz auf dem Spielfeld behandelt, dabei sogar in Narkose versetzt.

Auf einer Trage wurde der Innenverteidiger schließlich vom Feld gefahren. Sichtlich benommen zeigte er dabei kurz den Daumen nach oben. Die Darmstädter Spieler zollten Respekt und standen beim Abtransport Spalier.

Elversbergs Florian Le Joncour musste auf einer Trage abtransportiert werden. Bild © Imago Images

Erst Latte, dann der nächste Gegentreffer

Als das Spiel wieder fortgesetzt wurde, kamen die Darmstädter zu ihrer besten Gelegenheit des Spiels: Nach einem Eckball köpfte Aleksandar Vukotić den Ball aufs Elversberger Tor, doch Torwart Kristof konnte den Ball noch an die Latte lenken (86.).

Auf der Gegenseite zeigten sich die Saarländer effektiver. Gerezgiher entwischte seinen Gegenspielern und traf zum 4:0. Die vorerst monierte Abseitsstellung wurde durch den VAR entsprechend korrigiert - das Tor zählte (90. +2). Kurz darauf nahm der Videoschiedsrichter einen weiteren Treffer der Elversberger nach Abseitsstellung von Elias Baum zurück (90 + 14).

Lilien mit nur einem Punkt nach vier Spielen

Der hohe Sieg der Gastgeber ging unter dem Strich in Ordnung, weil sie über weite Strecken hinweg das Spiel bestimmten und die deutlich aktivere sowie torgefährlichere Mannschaft waren. Die Lilien hingegen dabei fast schon erschreckend passiv.

Durch die Niederlage treten die Südhessen weiter auf der Stelle und stehen mit nur einem Punkt nach vier Spielen auf Tabellenplatz 16. In der anstehenden Länderspielpause werden sie sich neu sortieren müssen und haben kommenden Mittwoch (14 Uhr) ein Testspiel mit dem 1. FSV Mainz 05 angesetzt.