Bericht: Lilien verhandeln mit Prevljak

Der SV Darmstadt 98 bastelt wohl an einer Verpflichtung von Stürmer Smail Prevljak. Wie das bosnische Portal sportsport.ba berichtet , sind die Lilien und der Angreifer zumindest in Gesprächen. Prevljak hat in den vergangenen drei Jahren in der belgischen Jupiler League bei KAS Eupen gespielt. Sein Vertrag läuft dort im Sommer allerdings aus. Der 28-Jährige soll sich nach einer neuen Herausforderung umsehen. Der Mittelstürmer hat in der abgelaufenen Saison in 30 Spielen sechs Tore geschossen und ist derzeit mit der bosnischen Nationalmannschaft unterwegs, für die er in 24 Einsätzen ebenfalls schon sechs Mal getroffen hat.