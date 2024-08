Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Sieg in der laufenden Zweitligasaison verpasst. Gegen Nürnberg waren die Lilien die klar bessere Mannschaft, schluckten dann aber ein Gegentor Marke "Tor des Monats".

Der SV Darmstadt 98 wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der zweiten Liga. Die Hessen spielten am Sonntag 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg. Neuzugang Isac Lidberg hatte die Lilien in der 23. Minute in Führung gebracht, Michal Sevcik für die Clubberer ausgeglichen (62.). "Das sind zwei verlorene Punkte", haderte der Darmstädter Trainer Torsten Lieberknecht nach einer guten Leistung seiner Mannschaft: "Wir standen 90 Minuten auf dem Vollgas." Der Lohn blieb jedoch aus.

Lieberknecht verhalf den Neuzugängen Lidberg und Killian Corredor zu ihren Startelfdebüts. Eine Maßnahme, die sich schnell auszahlen sollte. Die Lilien, bei denen Oscar Vilhelmsson mit Adduktorenproblemen passen musste, präsentierte sich von Beginn an griffig und mit der reiferen Spielanlage.

Lidberg kompromisslos

Die erste richtige Chance ging dabei auf das Konto des auffälligen Corredor. Nach einer schönen Finte zog der Franzose nach innen und schlenzte aus 20 Metern aufs lange Eck, FCN-Keeper Jan Reichert verhinderte mit Mühe ein Traumtor (16.).

Mit Lidberg war es dann der andere Neuzugang in der Offensive, der die Lilien belohnte. Einen Pass aus der eigenen Abwehr legte Fynn Lakenmacher mit dem Rücken zum Tor direkt in den Lauf von Lidberg, der aus halbrechter Position frei vor Reichert kompromisslos ins kurze Eck verwandelte (23.). Ein Stürmertor, wie es im Buche steht.

Nürnberg aus dem Nichts

Die insgesamt schwachen Nürnberger kamen in der Folge kurzzeitig etwas besser ins Spiel, zwei Chancen von Jens Castrop machte aber Marcel Schuhen zunichte (36./44.). Kurz nach der Pause dann erneut die Chance für Lidberg: Einen langen Ball nahm der Schwede runter, vernaschte seinen Gegenspieler, sein Schuss aus spitzen Winkel strich aber am langen Eck vorbei (48.).

Auch Corredor kam erneut zu einer Torchance, seinen Schuss aus sechzehn Metern lenkte Reichert aber um den Pfosten (55.). Aus dem Nichts dann das Tor auf der anderen Seite: Bei einem Angriff der Nürnberger über rechts spielte Sevcik mit Ex-Lilie Julian Justvan Doppelpass und schlenzte den Ball dann aus 20 Metern unhaltbar zum 1:1 ins lange Eck (61.). Ein Traumtor, das den gesamten Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Bitteres Unentschieden

Dieser blieb auch im Anschluss derselbe, die Lilien waren weiterhin die aktivere Mannschaft und taten deutlich mehr fürs Spiel. Weil aber Reichert gegen Matej Maglica aus kurzer Distanz sensationell reagierte (83.), blieb es beim Remis. Ein bitteres Unentschieden für die Lilien, die die drei Punkte sicherlich mehr verdient gehabt hätten als die Franken den einen.