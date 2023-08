Enttäuschung bei Mathias Honsak und Braydon Manu von Darmstadt 98 in Homburg

Aus in erster Pokalrunde

Bitterer Pflichtspielauftakt für Darmstadt 98: Die Lilien verlieren deutlich bei Regionalligist Homburg und müssen damit bereits in der ersten Pokalrunde die Segel streichen.

Blamage für Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokals: Die Lilien verloren am Montagabend überraschend mit 0:3 (0:1) bei Viertligist FC Homburg. Die Tore für den Außenseiter erzielten Markus Mendler (10. Minute), Michael Heilig (49.) und Phil Harres (81.). Filip Stojilkovic scheiterte zudem mit einem Elfmeter am Homburger Keeper Tom Kretzschmar (89.).

Darmstadt 98 fand nicht gut in die Partie, während Homburg direkt mutig aufspielte. Die Führung für den Underdog war entsprechend verdient: Philipp Hoffmann brach auf der rechten Seite durch und flankte, Christoph Zimmermann fälschte unglücklich ab und Mendler drückte den Ball in der Mitte über die Linie (10.).

83 Prozent Ballbesitz, aber keine Großchancen

Mit den unglaublichen 83 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit konnten die Lilien wenig anfangen. Sie versuchten zwar immer wieder, Druck auf den wacker kämpfenden Viertligisten auszuüben, Großchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Die beste Gelegenheit hatte Neuzugang Fraser Hornby, der eine Hereingabe von Zimmermann knapp am Tor vorbeiköpfte (36.). Von Homburg kam nach vorne nichts mehr, die Saarländer konnten die Führung allerdings in die Pause retten.

Dass die Lilien sich vorgenommen hatten, mit Schwung in die zweite Hälfte zu starten, wurde schnell deutlich. Zählbares brachten aber erneut die Homburger zustande: Einen Freistoß von Mendler stocherte Heilig mit dem langen Bein gegen eine komplett indisponierte Darmstädter Abwehr zum 2:0 in die Maschen (49.).

Lilien unkreativ, Homburg leidenschaftlich

In der Folge wurden die Lilien-Angriffe wütender, aber nicht präziser: Die Misere aus den torlosen Testspielen setzte sich auch beim Pflichspiel-Auftakt fort. Der Viertligist verteidigte weiterhin leidenschaftlich, während das Team von Torsten Lieberknecht jegliche Kreativität im Spiel nach vorne vermissen ließ.

In der 81. Minute machten die Gastgeber mit einem Konter dann den Deckel drauf: Der eingewechselte Dominic Schmidt bediente seinen Joker-Kollegen Harres, der zum 3:0 traf. Das Darmstädter Debakel perfekt machte ein verschossener Elfmeter von Stojilkovic kurz vor Abpfiff (89.).