Darmstadt 98 hat mit Filip Stojilkovic genau den Angreifer-Typen verpflichtet, den die Lilien gesucht haben. Gebastelt haben die 98er lange daran, viel Geld mussten sie am Ende trotzdem hinlegen. Und sie stachen einen großen Namen aus.

Was lange währt, wird am Deadline Day doch noch gut: Der SV Darmstadt 98 hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters noch einen richtigen Kracher präsentiert. Filip Stojilkovic wechselt vom FC Sion zu den Lilien. Nach Informationen des hr-sport überweisen die Südhessen eine Ablöse von weniger als zwei Millionen Euro in die Schweiz. Damit wäre Stojilkovic zwar nicht der neue Rekordtransfer, dafür ist er aber genau der richtige Stürmer für die Aufstiegs-Hoffnungen der Darmstädter.

Schon vor der Abreise ins Trainingslager der 98er nach Spanien hatte Trainer Torsten Lieberknecht einen "Stürmer-Stürmer" gefordert. Genau den hat er mit Stojilkovic nun erhalten. Der Schweizer U-Nationalspieler ist ein klassischer Knipser, der der Lilien-Elf gut zu Gesicht stehen dürfte. "Mich freut es, dass sich unser Bemühen ausgezahlt hat und wir mit Filip einen klassischen Stürmertyp erhalten haben, der unserem Kader zusätzliche Qualität verleiht", erklärte daher auch Lieberknecht.

Auch Juventus war an Stojilkovic dran

Für gute Spieler lohnt sich dann auch Hartnäckigkeit. Nach hr-sport-Infomationen waren die Lilien seit fast einem Jahr an Stojilkovic dran, richtig heiß wurde es aber erst in diesem Winter, genauer gesagt am Wochenende. Dem Vernehmen nach waren die Darmstädter gleichzeitig auch an einem anderen Zweitliga-Stürmer interessiert, die Entscheidung fiel dann schlussendlich aber auf Stojilkovic.

Beim Werben um den Schweizer Angreifer gab es für die Südhessen zudem prominente Konkurrenz. Was der TV-Sender Sky zuerst berichtet hatte, ist tatsächlich wahr: Auch Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin war an dem 23-Jährigen dran. Am Ende entschied sich dieser aber gegen die Italiener und für die 98er. Die Perspektive schien ihm in Südhessen wohl besser.

Stojilkovic "total happy"

"Ich wollte unbedingt zu den Lilien und bin total happy, dass es endlich hingehauen hat", bestätigte Stojilkovic bei seiner Präsentation am Dienstag selbst. "Die Gespräche mit den Beteiligten in Darmstadt haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben." Und dann kommt eben auch so ein Kracher-Transfer dann zustande.