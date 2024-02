Lilien erkämpfen sich einen Punkt in Gladbach

Der SV Darmstadt 98 hat bei der Auswärts-Partie in Mönchengladbach ein Remis geholt. In der Tabelle kommen die Lilien damit aber nicht wirklich voran.

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag bei Borussia Mönchengladbach ein Remis geholt. Tore fielen bei dem spannungsarmen Spiel keine. Durch das Unentschieden bleiben die Lilien auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.

Die Darmstädter, bei denen Sebastian Polter sein Startelf-Debüt gab und Klaus Gjasula den zentralen Part in der Dreierkette übernahm, überließen den Gastgebern von Anpfiff weg den Ball und konzentrierten sich auf die Defensiv-Arbeit. Das funktionierte auch recht ordentlich, lediglich Franck Honorat tauchte einmal frei vor Lilien-Keeper Marcel Schuhen auf, verzog aber völlig (16.).

Nach 30 Minuten fliegen die Tennisbälle

Die Südhessen verlegten sich derweil aufs Kontern und kamen so auch hin und wieder zu gefährlichen Situationen. Die beste Chance in der ersten halben Stunde vergab Emir Karic, dessen Schuss nur knapp am Gladbacher Tor vorbeiging (25.). Das war es dann auch erst einmal mit Fußball, ab der 30. Minute flogen die mittlerweile bundesweit bekannten Tennisbälle auf das Feld. Insgesamt fast 15 Minuten war Warten angesagt, bis es dann doch weitergehen konnte.

Das Bild blieb im Anschluss das gleiche wie auch schon zuvor: Die Fohlen-Elf machte das Spiel, die 98er zogen sich zurück, was die Partie über weite Strecken dann doch etwas zäh werden ließ. Die beste Möglichkeit im ersten Abschnitt hatten die Gladbacher dann in der sechzehnminütigen Nachspielzeit, als Florian Neuhaus frei vor Schuhen auftauchte, diesen anschoss und Jordan Siebatcheu den Nachschuss über das Tor jagte.

Vilhelmsson vergibt beste Lilien-Chance

Die Frage für die zweite Hälfte war, ob die Lilien ein wenig mehr ins Risiko gehen und ihr Heil mehr in der Offensive suchen würde. Die Antwort: ein klein wenig. Über Ansätze ging es lange aber nicht hinaus. Die erste richtig gute Möglichkeit im zweiten Abschnitt hatten dann die Gladbacher, Schuhen war aber bei Neuhaus' Schuss zur Stelle (63.). Sechs Minuten später gab dann Matthias Bader einen Warnschuss ab, der aber am Tor vorbei ging.

Es war der Auftakt zu einer ausgeglichenen Schlussphase, in der der eingewechselte Oscar Vilhelmsson in der 77. Minute die beste Chance der Darmstädter vergab. Die Lilien versuchten es im Anschluss noch einmal, attackierten die Gladbacher frühzeitig, richtige Chancen wollten aber nicht mehr herausspringen. Die Südhessen warten somit weiter seit dem 7. Spieltag auf einen Sieg in der Bundesliga.

Weitere Informationen Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98 0:0 (0:0) M'gladbach: Nicolas - Wöber (72. Scally), Elvedi, Itakura, Netz - Weigl, Honorat (72. Herrmann), Neuhaus (72. Reitz), Kone, Hack (58. Ngoumou) - Jordan (45. Plea)

Darmstadt: Schuhen - Bader (79. Nürnberger), C. Zimmermann (66. J. Müller), Maglica, Holland - Gjasula, Franjic (11. A. Müller), Skarke, Marvin Mehlem (67. Justvan), Karic - Polter (67. Vilhelmsson)



Gelbe Karten: Schuhen, C. Zimmermann, A. Müller, Skarke, Maglica / -

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

Zuschauer: 46.121 Ende der weiteren Informationen