Darmstadt 98 ist auf der Suche nach einem neuen Angreifer fündig geworden: Killian Corredor kommt aus der zweiten französischen Liga nach Südhessen.

Veröffentlicht am 15.08.24 um 19:32 Uhr

Neuzugang für Darmstadt 98: Die Lilien haben Killian Corredor verpflichtet. Das meldete der Verein am Donnerstag. Der 23-jährige Offensivmann kommt vom französischen Zweitligisten Rodez AF nach Südhessen.

"Er ist ein umtriebiger Spieler, der mit seinem großen Aktionsradius insbesondere als hängende Spitze oder hinter der Sturmreihe zur Geltung kommen kann", sagte Lilien-Sportchef Paul Fernie.

19 Tore in 44 Spielen

In der abgelaufenen Saison hatte Corredor mit 19 Toren und acht Vorlagen in 44 Pflichtspielen auf sich aufmerksam gemacht. Neben dem SVD sollen daher noch weitere Klubs an dem 23 Jahre alten Mittelstürmer interessiert gewesen sein. Sein Vertrag bei Rodez AF lief noch bis 2026.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich darin bestärkt, dass Darmstadt 98 der richtige Schritt für mich ist", so Corredor. "Ich freue mich auf meine Zeit im Klub und auf die spannende Liga."