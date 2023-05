Wenn nicht gegen St. Pauli, dann eben in Hannover: Mit einem Sieg bei den 96ern kann der SV Darmstadt 98 in die Bundesliga aufsteigen. Ein Faustpfand dabei: mehrere tausend Lilien-Fans, die sich mit auf die Reise begeben.

Es wird eine kleine Völkerwanderung an diesem Sonntag. Knapp vierhundert Kilometer sind es aus Darmstadt bis nach Hannover. Aber die Entfernung ist ja eigentlich egal. Denn, wenn am Sonntag um 13.30 Uhr im 96-Stadion der Anpfiff erfolgt, geht es um nicht weniger als den vierten Bundesliga-Aufstieg der Lilien.

Und da wollen die Fans der Südhessen dabei sein. Die Reiselust ist überall spürbar. Mindestens 3.500 Darmstädter Fans - sehr wahrscheinlich sogar mehr - machen sich auf den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Reisebus - ganz egal. Ganz nach dem Motto: kleines Heimspiel in Hannover.

Lieberknecht: "Meine Anspannung steigt"

Unterstützung, die wichtig ist - und ankommt. "Wir freuen uns über jede einzelne Lilie, die uns nach Hannover begleitet", betont Manager Carsten Wehlmann auf hr-sport-Nachfrage. "Es tut gut, viele Anhängerinnen und Anhänger hinter sich zu wissen. Wir hoffen, dass wir sie mit Punkten beschenken können."

Dabei ist die Ausgangslage klar. Nach der Niederlage gegen St. Pauli soll nun bei 96 der finale Schritt in Richtung Bundesliga gemacht werden. Gewinnen die Lilien, sind sie durch. Egal, was auf den anderen Plätzen passiert. Spielt der HSV zur gleichen Zeit in Regensburg nur remis, reicht den Darmstädtern ebenfalls eine Punkteteilung. Verlieren die Hamburger sogar, sind die 98er sowieso aufgestiegen. Die Vorzeichen stehen also gut für eine dicke Lilien-Party in Hannover.

Aber gute Vorzeichen haben noch nie jemanden ganz zum Aufstieg getragen. Das Wort "Ruhe" ist daher verständlicherweise noch ein Fremdwort bei den Lilien. "Meine Anspannung steigt auch", betonte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Partie. "Ich freue mich auch, wenn dann angepfiffen wird." Um dann die möglicherweise entscheidenden 90 Minuten in Richtung Bundesliga zu sehen - mit reichlich Lilien-Anhang im Rücken.

