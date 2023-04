Der SV Darmstadt 98 überzeugt in Kiel und macht den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg. Die Lilien beenden die Saison mindestens als Tabellendritter.

Der SV Darmstadt 98 wird die laufende Spielzeit auf jeden Fall besser beenden als die Vorsaison. Dank des 3:0-Siegs am Sonntag bei Holstein Kiel können die Lilien in den verbliebenen vier Spielen nicht mehr aus den Top Drei der Liga verdrängt werden. Der Tabellenführer aus Südhessen spielt zum Ende der Saison also entweder in der Relegation um den Aufstieg oder – was wahrscheinlicher ist – macht ihn schon vorher perfekt. Der Vorsprung auf den Dritten aus Hamburg beträgt bereits acht Punkte.

Audiobeitrag Audio Lilien überrollen Kiel Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

In Kiel war das Spiel nach einem Treffer von Jannik Müller (7. Minute) und einem Eigentor von Simon Lorenz (22.) schon früh entschieden. Phillip Tietz erhöhte kurz nach der Pause (52.). Die Lilien hatten die Partie zu jeder Zeit unter Kontrolle. Die Störche, für die es in der Saison um nichts mehr geht, waren mit dem 0:3 noch gut bedient.

Lilien mit Vollgas in die Partie

Darmstadt begann mit Vollgas-Fußball, hatte durch Matthias Bader schon in der 3. Minute die Mega-Chance auf die Führung. Der Rechtsverteidiger schoss mit dem schwachen Linken im Fünfmeterraum aber neben das Tor. Ein Kunststück, über dass sich der Lilien-Anhang aber nicht lange ärgern brauchte.

Nur vier Minuten später gingen die Südhessen nämlich in Führung. Nach einer Ecke bekam Kiel den Ball nicht weg. Den Abschluss von Mathias Honsak konnte Kiels Keeper Robin Himmelmann noch abwehren, allerdings genau auf den Kopf von Müller, der fast schon unfreiwillig zur Führung einnickte. Braydon Manu vertändelte kurz drauf das frühzeitige 2:0 mit einem zu laschen letzten Pass (11.).

Was den Lilien nicht gelang, besorgten dann die Kieler selbst. Eine lange Flanke erwischte Tietz noch auf der Torauslinie, köpfte zurück in den Strafraum, wo Lorenz das Bein ausfuhr und unglücklich ins eigene Netz traf (22.). Mit dem 2:0 im Rücken zogen sich die Lilien ein wenig zurück, hatten durch einen Schuss von Tietz, den Himmelmann stark parierte, aber auch danach noch gute Chancen (29.). Für das offensiv kaum stattfindende Kiel hatte Steven Skrzybski die beste Gelegenheit, verzog aus elf Metern aber deutlich (39.).

Aufstieg nächste Woche schon möglich

Letzte Restzweifel am Ausgang der Partie beseitigte Tietz unmittelbar nach der Pause. Einen Abschlag von Schuhen verlängerte der Stürmer selbst auf Manu, der den Ball direkt wieder in den Lauf von Tietz legte. Der sagte Danke und schoss wuchtig zum 3:0 ein (52.).

Von Kiel kam lange Zeit überhaupt nichts. Erst in der Schlussphase drängten die Hausherren noch auf den Ehrentreffer. Doch Marcel Schuhen hielt mit einer Glanztat gegen Finn Bartels die Null fest (78.). Der Rest war Auslaufen auf dem Rasen und Feierei der zahlreich mitgereisten Darmstädter Fans auf den Rängen.

Bereits am kommenden Wochenende können die Lilien im heimischen Stadion am Böllenfalltor den finalen Schritt zur Bundesliga machen. Gewinnt der HSV sein Heimspiel gegen Verfolger Paderborn am Freitagabend nicht und schlagen die Darmstädter einen Tag später im Flutlichtspiel den FC St. Pauli (20.30 Uhr), ist der Aufstieg auch rechnerisch fix.