Der Talisman, der Darmstadt 98 zurück in die Bundesliga geführt hat, musste wider Erwarten nicht zurückgegeben werden. Trainer Torsten Lieberknecht verwahrt den symbolischen Schlüssel zum Aufstieg bei sich Zuhause – und bastelt schon an der nächsten Erfolgsgeschichte.

Er ist zum Symbol zum Bundesliga-Aufstieg geworden: der Schlüssel der Lilien. Weil Trainer Torsten Lieberknecht in der vergangenen Saison immer wieder von Schlüsselmomenten sprach, schaffte Darmstadt 98 irgendwann einen echten, überdimensionalen Schlüssel an, der der Mannschaft fortan als Talisman diente.

Ein Geschenk zum Aufstieg

Zunächst noch belächelt, wurde der Schlüssel zum festen Bestandteil des Teams, hing in der Kabine und wurde mit zu Auswärtsspielen genommen. Nach der Saison, das war zumindest der Deal, sollte der Talisman aber wieder zurückgegeben werden an seinen eigentlichen Besitzer: einen Schlüsseldienst, der den Schlüssel für Wohnungsübergaben und Einweihungen brauchte. Doch es kam anders.

"Ich habe den Schlüssel tatsächlich wieder zurückbekommen, geschenkt bekommen als Erinnerung an den Aufstieg", verriet Lieberknecht dem hr-sport und fügte lachend an: "Der wird bei mir Zuhause als heiliger Gral behandelt."

Aus vielen Bildern eine große Geschichte schaffen

Einen neuen Talisman für die Mission Klassenerhalt haben die Lilien übrigens noch nicht. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen "noch". Lieberknecht baut auch in dieser Saison wieder Geschichten um die Spieltage herum auf. "Was fällt mir auf aus dem letzten Spiel, was bringt der Gegner mit, welche Historie und und und…", erzählt der 50-Jährige.

Im Haifischbecken Bundesliga führt die beschwerliche Reise der Lilien bislang nur von Spieltag zu Spieltag. Also wird auch die Geschichte des SV 98 nur in Etappen erzählt. Aber: "Daraus entwickelt sich dann vielleicht was Größeres." So wie der Schlüssel eben, der den Südhessen das Tor zur Bundesliga überhaupt erst geöffnet hat. Vielleicht findet Lieberknecht in dieser Saison noch den Türstopper, der das Tor offen hält.