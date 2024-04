Der SV Darmstadt 98 gibt sich trotz der aussichtlosen Lage im Bundesliga-Tabellenkeller nicht auf und zeigt gegen Freiburg eine ansprechende Leistung. Dass es trotzdem nicht zu einem Punkt reicht, passt zu dieser Saison.

Audiobeitrag Audio Darmstadt unterliegt Freiburg zuhause Audio Bild © IMAGO / Steinsiek.ch Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntag die insgesamt 19. Saison-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht unterlag vor heimischer Kulisse dem SC Freiburg mit 0:1 (0:1) und rutschte damit ein weiteres Stück in Richtung Abstieg. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt fünf Spieltage vor Schluss stolze und unter normalen Umständen uneinholbare zwölf Punkte. Die Freiburger, für die Ritsu Doan traf (36.), rückten durch den Sieg ihrerseits bis auf drei Punkte an Rang sechs und Eintracht Frankfurt heran.

Die Lilien geben sich nicht auf

Die Lilien, die nach der 0:4-Schmach in Mainz mit sechs Veränderungen und sieben eher defensiv eingestellten Feldspielern gestartet waren, wollten ihren Fans auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga noch einmal etwas zeigen und die Abschiedstournee mit einem Erfolgserlebnis beginnen.

Und tatsächlich: Die Südhessen präsentierten sich im Gegensatz zu vielen Partien in den vergangenen Wochen vor allem kämpferisch absolut auf der Höhe. Trotz der aussichtlosen Tabellensituation ließen sich die Lilien nicht hängen.

Darmstadt drückt, Freiburg trifft

Ein Fußball-Feuerwerk bekamen die 17.810 Fans im Stadion am Böllenfalltor zwar erwartungsgemäß nicht zu sehen. Die Lieberknecht-Elf stand aber zumindest in der Defensive lange Zeit sicher und hätte mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit sogar in Führung gehen können. Aaron Seydel vergab nach einem Konter über Oscar Vilhelmsson knapp (27.), erst danach wurden die Gäste aus dem Breisgau etwas besser und kamen ihrerseits zu Chancen.

Die erste Freiburger Möglichkeit vergab Michael Gregoritsch (33.), die zweite nutzte dann Doan, der kurz vor dem Darmstädter Strafraum viel zu viel Platz und Zeit hatte. Die Lilien machten es dem Europacup-Anwärter lange Zeit sehr schwer und zeigten eine wirklich akzeptable Leistung, eine kurze Unachtsamkeit machte dann aber den Unterschied.

Dass Darmstadts Kapitän Fabian Holland kurz vor der Pause nach hohem Ballgewinn völlig freistehend an SC-Keeper Noah Atubolu scheiterte (43.), passte ins Bild dieser Saison. Die Südhessen leisten sich hinten zu viele Fehler und sind vorne zu ineffizient. Die klassischen Abstiegs-Zutaten.

Freiburg verteidigt die Führung

Am Spielverlauf änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Die Lilien blieben in einer qualitativ überschaubaren Partie das aktivere Team und waren mehrere Male zumindest in der Nähe des Ausgleichs. Im letzten Drittel fehlten aber wie schon so oft in dieser Spielzeit Genauigkeit und Abgeklärtheit. Vilhelmsson und Tobias Kempe (55.) hätten genauso treffen können wie Seydel (62.), insgesamt verteidigte Freiburg die Führung aber ohne größere Probleme.

Auch in der Schlussphase, in der Kapitän Holland verletzt vom Feld humpelte, fielen keine Tore mehr. Wichtiger als das aber aus Sicht der Lilien: Die Fans, die sich in den vergangenen Wochen nicht immer einverstanden gezeigt hatten, unterstützten das Team bis zur letzten Sekunde lautstark. Darmstadt 98 wird am Ende dieser Saison absteigen, die Harmonie zwischen Kurve und Team scheint aber erst einmal wieder hergestellt.