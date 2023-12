Darmstadt musste sich in Heidenheim knapp geschlagen geben.

Lilien verlieren Aufsteiger-Duell in Heidenheim

Darmstadt 98 hat im Abstiegskampf einen Rückschlag erlitten: In Heidenheim drehten die Lilien zwar einen Halbzeit-Rückstand, gaben die Punkte dann aber doch wieder aus der Hand.

Darmstadt 98 hat die Partie der Bundesliga-Aufsteiger verloren: Die Lilien unterlagen am Samstag mit 2:3 (0:1) in Heidenheim. Für die Gastgeber trafen Jan Schöppner (42. Minute) und gleich zwei Mal Patrick Mainka (69./71.). Tim Skarke (52.) und ein Eigentor (60.) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Darmstädter gedreht.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht überraschte mit seiner Aufstellung: Jannik Müller, Klaus Gjasula und Thomas Isherwood bildeten die Abwehr-Dreierkette, im Angriff sollten mit Luca Pfeiffer, Oscar Vilhelmsson und Aaron Seydel gleich drei nominelle Mittelstürmer für Gefahr sorgen.

Schöppner köpft, Torlinientechnik meldet den Treffer

Und die Darmstädter waren direkt gut in der Partie. Seydel konnte einen Kopfball nach Flanke von Emir Karic nicht mehr richtig drücken (5. Minute). Vilhelmsson setzte sich stark durch und ließ bei Heidenheim-Keeper Kevin Müller die Handschuhe glühen (9.). Auch der Zweitliga-Meister der vergangenen Saison war bemüht, hatte allerdings erstmal keine große Torchance - auch, weil Stürmer Tim Kleindienst der Ball versprang, als er in der 17. Minute frei vor Marcel Schuhen auftauchte.

Die beste Lilien-Chance gab es in der 24. Minute: Pfeiffer schlenzte aus halbrechter Position im Strafraum knapp am Lattenkreuz vorbei. In einem ausgeglichenen Spiel gelang den Gastgebern vor dem Pausenpfiff aber doch noch die Führung. Schöppner köpfte eine Freistoß-Flanke von Jan-Niklas Beste auf das Tor, Schuhen kam nur unzureichend dran und die Torlinientechnik meldete sich - 1:0 für Heidenheim (42.).

Skarke trifft und flankt

Doch die Lilien kamen entschlossen aus der Kabine: Einen Abschluss von Vilhelmsson konnte Müller noch aus dem langen Eck kratzen (49.). Drei Minuten später war er dann machtlos: Fabian Holland passte klug auf Skarke, der sich gegen Omar Traoré durchsetzte und überlegt zum 1:1 abschloss. Ein Ergebnis, das den Spielverlauf bis zu diesem Zeitpunkt widerspiegelte.

Nach genau einer Stunde profitierten die Darmstädter dann von einem individuellen Fehler der Heidenheimer: Seydel verpasste eine Skarke-Flanke im Strafraum. FCH-Verteidiger Lennard Maloney war davon so überrascht, dass er den Ball ins eigene Tor beförderte - 2:1-Führung für den SVD!

Mainka schlägt gleich doppelt zu

Doch die währte nicht lange. Einen Eckball von - natürlich - Beste köpfte Patrick Mainka in die Maschen (69.). Und nur zwei Minuten später kam es noch schlimmer aus südhessischer Sicht: Wieder ein Beste-Eckball und wieder verschaffte sich Mainka in der Mitte genug Platz, um einköpfen zu können - Spiel erneut gedreht.

Der Doppelschlag schockte die Lilien nachhaltig: Das Lieberknecht-Team erspielte sich keine einzige gute Ausgleichschance mehr. Heidenheim brachte die drei Punkte sicher ins Ziel und hätte durch Marvin Pieringer in der fünften Minute der Nachspielzeit noch erhöhen können, der den Ball aber nicht an Schuhen vorbeibrachte.

Durch die Niederlage rutschte Darmstadt 98 in der Bundesliga-Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz, weil Union Berlin mit einem Sieg vorbeiziehen konnte. Bei einem Punktgewinn von Mainz 05 am Sonntag droht den Lilien gar die Rote Laterne.