Der SV Darmstadt 98 beendet das Fußballjahr mit einer Niederlage. Bei schwierigen Platzverhältnissen beim Tabellenletzten in Regensburg fällt dem Team von Florian Kohfeldt zu wenig ein, während der Kampf der Gastgeber belohnt wird.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat zum ersten Mal seit Ende September ein Zweitliga-Spiel verloren. Beim Tabellenletzten Jahn Regensburg unterlagen die Lilien am Sonntag mit 1:2 (0:0). Die Tore für die Gastgeber erzielten Kai Pröger (65. Minute) und Noah Ganaus (90.+1), für Darmstadt traf Kai Klefisch (90.+3).

Kampf statt Glanz

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt vertraute dem Team, das Kaiserslautern am vergangenen Wochenende 5:1 abgefertigt hatte - mit einer erzwungenen Änderung: Luca Marseiler ersetzte den verletzten Isac Lidberg. Vom Glanz der Vorwoche war aber nichts zu sehen, auf tiefem und nassem Boden entwickelte sich von Beginn an ein Kampfspiel.

Klefisch gab schon in der ersten Minute einen Warnschuss aus der Distanz ab, der knapp über das Tor rauschte. Auf der Gegenseite landete eine Direktabnahme von Christian Kühlwetter nach einer Ecke am Außennetz (6.). Der Tabellenletzte hielt von Beginn an gut mit und setzte die Südhessen schon früh unter Druck. Dennoch bekam Lilien-Keeper Marcel Schuhen zunächst so gut wie nichts zu tun, weil die Angriffsversuche der Regensburger häufig zu unpräzise waren.

Hornby und Riedel mit den besten Chancen

Viel besser sah es auf der Gegenseite allerdings auch nicht aus. Marseiler setzte sich in der 20. Minute gut durch, zielte aber am langen Eck vorbei. Die beste Chance hatte Fraser Hornby nach einem schönen Wackler im Strafraum, sein Schuss war allerdings zu zentral, sodass Jahn-Torwart Felix Gebhardt ihn noch über die Latte lenken konnte (34.). Das war es dann aber auch mit den Lilien-Vorstößen, sodass das 0:0 das passende Ergebnis für eine intensive, aber nicht immer ansehnliche erste Hälfte war.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte SVD-Kapitän Clemens Riedel die Führung auf dem Kopf, sein Versuch aus wenigen Metern nach einem Eckball ging allerdings knapp drüber (47.). Fünf Minuten später bekam dann auch Schuhen Arbeit und war bei einem satten Fernschuss von Elias Huth zur Stelle. Kurz darauf war der Schlussmann bereits geschlagen, mehrere Regensburger Angreifer verpassten es aber, die Kugel nach Hereingabe von Bryan Hein über die Linie zu drücken (56.).

Die Führung der Gastgeber fiel kurz darauf dennoch: Kai Pröger fasste sich ein Herz und traf präzise zum 1:0 in die lange Ecke (65.). Ein Geschenk von Schuhen hätte beinahe zum nächsten Gegentor geführt - der Torwart ließ einen harmlosen Schuss von Rasim Bulic durch die Finger gleiten, der Pfosten rettete für ihn (72.).

Lilien überwintern auf Platz zehn

Und die Lilien? Brachten nach dem Rückstand kaum noch etwas zustande. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Hornby, der nach einem Eckball per Kopf aber erneut zu zentral abschloss (85.).

In der Nachspielzeit wurde es dann noch mal wild: Zunächst macht Ganaus mit dem 2:0 vermeintlich den Deckel drauf (90.+1). Die Lilien antworteten jedoch umgehend: Eine Ablage des eingewechselten Fynn Lakenmacher verwertete Klefisch zum Anschlusstreffer (90.+3). Mehr war für die insgesamt zu schwachen Südhessen gegen aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber aber nicht mehr drin.

Für Darmstadt 98 war es die erste Zweitliga-Niederlage nach neun ungeschlagenen Spielen. Die Lilien überwintern mit 24 Punkten auf Tabellenplatz zehn.