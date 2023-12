Lange bieten Darmstadt 98 und der 1. FC Köln Fußball-Magerkost. Dann schlagen die Gäste zu - und schicken die Lilien in der Tabelle unter den Strich.

Darmstadt 98 hat am Freitagabend eine Niederlage kassiert: Das Bundesliga-Spiel gegen Schlusslicht Köln endete 0:1 (0:0). Das Tor des Tages schoss Davie Selke in der 60. Minute.

Kaum was los in Halbzeit eins

Direkt zu Beginn der Partie war spürbar, worum es beiden Teams zuvorderst ging: bloß keine Fehler machen, bloß nicht in Rückstand geraten. Die Lilien, bei denen der Ex-Kölner Marcel Schuhen ins Tor zurückgekehrt war, hatten die erste kleine Chance mit einem Abschluss von Tim Skarke aus rund 20 Metern, der aber deutlich vorbeiging (11. Minute). Auf der Gegenseite war ein Weitschuss von Florian Kainz ebenfalls ungefährlich (16.).

Es folgte eine Schrecksekunde für die Darmstädter: Marvin Mehlem wurde von Kainz im Mittelfeld rüde gefoult. Der Lilienspieler versuchte es noch einige Minuten, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden - Tobias Kempe kam für ihn. Am Spiel änderte sich allerdings nichts. Die Mannschaften waren weiter auf die Defensive fokussiert und versuchten es jeweils erfolglos mit langen Bällen. Mehr als einen Gewaltschuss von Fabian Holland, der rund einen Meter über das Tor flog (42.), gab es nicht mehr.

Selke trifft, VAR verhindert Lilien-Elfer

Bis der erste Schuss wirklich auf den Kasten ging, dauerte es tatsächlich bis zur zweiten Halbzeit. Der Versuch von Skarke war für Marvin Schwäbe im Kölner Tor allerdings kein Problem (48.). Dafür öffneten beide Teams endlich die Visiere und lieferten sich einen offeneren Schlagabtausch. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld war es erneut Skarke, der nur knapp am langen Eck vorbeizielte (55.). Auf der anderen Seite musste Schuhen gegen Dejan Ljubicic erstmals eingreifen (57.).

Die Kölner, als Schlusslicht nach Südhessen gereist, gingen schließlich in Führung: Mathias Honsak verlängerte einen Eckball unfreiwillig, Selke drückte den Ball über die Linie - 0:1 (60.). Der eingewechselte Luca Waldschmidt legte sieben Minuten später gar noch einen drauf, der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsposition aberkannt. Auf der anderen Seite ertönte zunächst ein Elfmeterpfiff für die Lilien (70.). Doch nach VAR-Studium nahm Schiedsrichter Patrick Ittrich den Strafstoß wieder zurück, weil ihm das Handspiel von Timo Hübers doch nicht strafwürdig erschien.

In den letzten gut 20 Minuten verflachte die Partie wieder - Köln verteidigte den ersten Auswärtssieg der Saison leidenschaftlich, den Lilien fiel in der Offensive nichts mehr ein. Die Gäste hätten in der 89. Minute sogar schon den Deckel auf das Spiel machen können, aber Schuhen war bei einem Schuss von Waldschmidt auf dem Posten. So blieb es beim 0:1 aus Darmstädter Sicht.

Lilien droht direkter Abstiegsplatz

Durch das Ergebnis machten die Kölner in der Tabelle einen Sprung und stehen nun sogar vor den Lilien, die sich auf Relegationsplatz 16 wiederfinden. Abhängig von den Ergebnissen von Mainz und Union Berlin können die Südhessen an diesem Spieltag sogar auf den letzten Platz zurückfallen.