Die Saison für Darmstadt 98 soll mit der "Meister-Felge" gekrönt werden. Hier kommen zudem noch die ganz persönlichen Awards für die Leistungen der Lilien-Spieler. Vom Newcomer bis zum Sprücheklopfer.

Videobeitrag Video Darmstadt feiert weiter | hessenschau Sport vom 23.05.2023 Video Bild © hs Ende des Videobeitrags

Darmstadt 98 steigt wieder in die Bundesliga auf - es war ein Erfolg des Kollektivs. Dennoch wollen wir an dieser Stelle die besonderen (individuellen) Leistungen der Spieler würdigen, hier kommen die Awards der Saison.

Newcomer des Jahres: Eigengewächs Clemens Riedel machte in dieser Saison noch einen weiteren Schritt nach vorne, die logische Konsequenz war die Vertragsverlängerung. Gerade aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle war es für die Lilien Gold wert, dass Riedel in der Abwehr wie ein abgebrühter, reifer Routinier ablieferte.

Show-Act des Jahres: Fabian Holland. Im Spiele gegen Braunschweig zeigte Holland eine artistische Ringer-Einlage mit dem Gegner Bryan Henning, die weltweit für Lacher sorgte (wie dieses Video auf Youtube zeigt ). Aber streng genommen müsste Kapitän Holland in fast jeder anderen Kategorie auftauchen. Als Leader bei den Feierlichkeiten ("Heute wird richtig gesoffen") und auf dem Rasen ohnehin. Trainer Lieberknecht merkt zurecht an, dass Holland konstant auf einem so hohem Niveau abliefert, dass man es zu selten noch anmerkt. Das sei hiermit geschehen.

MVP - der wertvollste Spieler: Auch hier gibt es mehrere Anwärter, aber letzten Endes führt kein Weg an Angreifer Phillip Tietz vorbei. So direkt wie in den Interviews sucht er auch den Weg zum Tor und erzielte wegweisende Treffer: das Siegtor gegen seinen Heimatklub Braunschweig in der Nachspielzeit, der Freistoß zum 1:0 in letzter Minute in Rostock oder eben das Tor zum Aufstieg gegen Magdeburg. Trotz seiner zwischenzeitlichen Durststrecke bewies Tietz seinen Wert für die Mannschaft, indem er sich sogar im Mittelfeld aufopferte.

Das beste Spiel: Auch hier gibt es mehrere Alternativen, doch besonderen Wert genießt der Auswärtssieg beim Hamburger SV am fünften Spieltag. Damit ergatterten die Lilien nicht nur wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten, sie setzten auch an diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein Statement. Die 2:0-Führung stand bereits nach sieben Minuten, in der zweiten Halbzeit verteidigten die Lilien couragiert die Führung. Klare Botschaft des "Dreiers": Wir können wieder angreifen!

Videobeitrag Video Highlights: HSV - Darmstadt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Das schlechteste Spiel: Bei der 1:3-Niederlage in Bielefeld lief so gar nichts für die Lilien zusammen, schlimmer noch: Dem Team mangelte es an der sonst so charakteristischen Bissigkeit. Direkt nach der Rückkehr nach Südhessen versammelte der Coach deshalb seine Mannschaft in der Küche und forderte von ihr eine interne Aussprache - ohne Staff. Es wirkte: Darmstadt gewann prompt die folgenden drei Partien.

Der emotionale Leader: Torhüter Marcel Schuhen sicherte mit seinen Paraden nicht nur gegen Magdeburg den endgültigen Aufstieg, sondern trieb sein Team mit Paraden und Ansagen (im Kreis) über die gesamte Saison hinweg zu Höchstleistungen. Noch zum Dienstantritt von Lieberknecht musste sich Schuhen dem Konkurrenzkampf im Tor stellen, was er damals im Interview mit dem hr-sport überraschend positiv aufnahm. Seither zeigte Schuhens Leistungskurve steil nach oben - mitunter sogar als Stürmer.

Videobeitrag Video Im Video: Lilien-Torhüter spielt plötzlich Stürmer! Video Marcel Schuhen spielte in Heidenheim vorne mit. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Unsung hero (der übersehene Star): Innerhalb der Mannschaft mag es genügend Lobeshymnen für ihn geben, doch bei der Betrachtung von außen kam er fast schon zu kurz: Christoph Zimmermann führte als Chef die Lilien zur besten Defensive der Liga. Mit Norwich ist der 30-Jährige bereits aufgestiegen, allein deshalb strahlte er eine Unerschütterlichkeit aus, die sich auf alle seine Nebenleute zu übertragen schien.

Tor des Jahres: Schöne Tore schossen die Lilien reichlich, doch ein besonderer Treffer war das 1:0 von Tietz gegen Hansa Rostock - allein schon aufgrund der unfreiwilligen Vorlage (im Video ab Sekunde 37):

Videobeitrag Video Highlights: Darmstadt - Rostock Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Und: Der Sprint von Filip Stojilkovic zum 1:1 gegen den HSV war so unwiderstehlich wie unglaublich wichtig für den Aufsteig.

Pechvogel: Patric Pfeiffer gehört zu den großen Defensivtalenten, in dieser Saison konnte der Umworbene aber aufgrund von Verletzungen gar nicht so oft auf dem Rasen stehen. Gleiches gilt für Oscar Vilhelmsson, der mit großen Erwartungen als Neuzugang gekommen war und nur zwei Mal in der Startelf stand. Immerhin sicherte er mit seinem Treffer den 1:0-Erfolg in Braunschweig.

Most improved player/ der Durchstarter: Braydon Manu. Lange galt der Deutsch-Ghanaer als unberechenbar - für Gegner aber auch teilweise das eigene Team. Manu folgte mitunter auf dem Rasen mehr seinem eigenen Instinkt als taktischen Anweisungen. In dieser Saison aber drehte er richtig auf, schoss wichtige Tore und riss Lücken für seine Kollegen. 24 Mal stand er von Beginn an auf dem Feld, schoss sieben Tore und bereitete ebenfalls sieben vor. Und Manu sorgte für den ...

... Spruch der Saison über das Urlaubsziel der Lilien: "Vorgeschlagen hatten wir eigentlich Ibiza. Dafür sind die Jungs zu asozial und auf Mallorca, da können wir uns anpassen. Da sind wir willkommen!"