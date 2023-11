Lilien sammeln wichtigen Punkt in Freiburg ein

Darmstadt 98 holt auswärts beim Europapokal-Teilnehmer Freiburg ein Unentschieden. Ein Kniff des zurückgekehrten Trainers sorgt erst für die Führung. Dann hadern die Lilien mit einem Fehler und einer Verletzung.

Darmstadt 98 hat in der Bundesliga am Samstag ein 1:1 (1:1)-Remis beim SC Freiburg geholt. Die Lilien-Führung vor 34.700 Zuschauern erzielte Mathias Honsak nach 18 Minuten, Lucas Höler glich für die Gastgeber aus (35.). Das Unentschieden ging insgesamt in Ordnung.

Der wieder auf die Bank zurückgekehrte Trainer Torsten Lieberknecht hatte gleich fünf Veränderungen im Vergleich zur letzten Partie vorgenommen. Im Tor feierte Alexander Brunst sein Bundesliga-Debüt anstelle des verletzten Marcel Schuhen, außerdem waren Kapitän Fabian Holland und Matej Maglica wieder dabei. Etwas überraschend starteten im 3-4-2-1-System in der Offensive Aaron Seydel und Honsak.

Alexander Brunst kann nur mit der Faust klären.

Führung aus dem Nichts

Letzterer erwies sich als Glücksgriff, als er in der 18. Minute aus dem Nichts die Führung für die Lilien besorgte. In einem starken Umschaltmoment hatte sich Tim Skarke zurückfallen lassen, nach einer Kombination von rechts ins Zentrum via Matthias Bader und Marvin Mehlem zog Honsak ab. Der Österreicher profitierte vom ausgefahrenen Bein seines Landsmannes Philipp Lienhart, der die Kugel unhaltbar ins Tor abfälschte.

Die besseren Chancen im ersten Durchgang verzeichneten allerdings die Gastgeber. Vincenzo Grifo zirkelte einen Freistoß (12.) ebenso knapp vorbei wie Ritsu Doan einen Distanzschuss (27.). In der 35. Minute reichte dann ein hoher Ball in den Strafraum, um für Unordnung bei den Lilien zu sorgen: Maglica köpfte unnötig vor die Füße von Lienhart, über Matthias Ginter landete die Kugel am zweiten Pfosten bei Höler - der musste nur noch einschieben.

Zimmermann muss vom Platz getragen werden

Der Blackout war ärgerlich für die Darmstädter Abwehr, die ansonsten die Reihen engagiert und mit viel Laufbereitschaft schloss. Der nächste Rückschlag erfolgte zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Verteidiger Christoph Zimmermann aufgrund einer Fußverletzung vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht werden musste (55.). Die mitgereisten Lilien-Fans versuchten den Routinier mit "Zimmerman, Zimmermann"-Rufen aufzubauen. Ersten Infos zufolge soll es sich aber "nur" um eine offene Risswunde handeln.

Lieberknecht brachte Bartol Franjic in die Partie und stellte auf Viererkette um. Für eigene Akzente im Spiel nach vorne standen die Südhessen lange zu tief, sodass nach vorne die Anspielstationen knapp wurden. Dann aber nahm sich Mehlem ein Herz und verfehlte in der 65. Minute mit einem Aufsetzer die erneute Führung nur knapp. Freiburg bestimmte das Geschehen, doch auch die nächste gute Chance vergaben die Gäste, Honsak schloss einen Konter nach einem Pass des starken Mehlem neben das Tor ab (72.).

"Kellerduell" gegen Köln steht an

In der Nachspielzeit rettete Debütant Brunst mit einer tollen Parade den Punktgewinn und wischte einen Kopfball von Maximilian Eggestein über den Querbalken (90.+3.). Darmstadt verteidigte in einer niveauarmen Partie über weite Strecken diszipliniert, ließ sich aber zu weit hinten reindrücken. Den dominanten Gastgebern fiel zu wenig ein, um daraus Kapital zu schlagen. Einen Sieg hätten beide Teams so nicht verdient gehabt.

Die Mannschaft von Lieberknecht bleibt erst einmal über dem Strich in der Tabelle, kann aber theoretisch noch von Mainz 05 (Sonntag in Hoffenheim) überholt werden. Bereits am kommenden Freitag empfangen die Darmstädter daheim den 1. FC Köln zum absoluten "Kellerduell".