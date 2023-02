Torsten Lieberknecht will sich für das Hessen-Derby gegen die Eintracht was einfallen lassen.

Torsten Lieberknecht will sich für das Hessen-Derby gegen die Eintracht was einfallen lassen. Bild © Imago Images

Der SV Darmstadt 98 hat nach eigener Ansicht nichts zu verlieren im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht verhilft den Südhessen beim "haushohen Favoriten" ja eine Systemumstellung zum Überraschungserfolg.

Der SV Darmstadt 98 mag in der 2. Bundesliga zwar einen überragenden Lauf haben, auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt sind die Lilien nach eigenem Bekunden aber nicht. "Es gibt den haushohen Favoriten und den Underdog", ordnet Trainer Torsten Lieberknecht die Kräfteverhältnisse vor dem Pokal-Derby am Dienstag (20.45 Uhr, live im Ersten sowie im Live-Ticker und im Audiostream auf sportschau.de) ein.

Verletzte Stützen, kein Jammern

Nicht besser macht es die aktuelle Verletztenliste der Darmstädter, auf die zwar Anfang der Woche niemand mehr geschrieben werden musste. Aber: "Wir brauchen auch keinen mehr", so Lieberknecht. Mit Patric Pfeiffer, Matthias Bader und Klaus Gjasula können drei wichtige Stützen im Team nicht mitwirken. Auch Ersatzstürmer Aaron Seydel muss im Hessen-Duell passen.

Beschweren wollen sich die Lilien angesichts der dünnen Personaldecke aber (wie gewohnt) nicht. Für Lieberknecht kommt es viel mehr darauf an, die, die da sind, bestmöglich auf das "elektrisierende Derby" vorzubereiten. "Ob das hilft? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es", so der Coach.

Eintracht anfällig gegen Viererkette

Immerhin eine Erkenntnis hat Lieberknecht in seiner Vorbereitung auf den kommenden Gegner schon gewonnen: "Wenn die Eintracht mal verloren hat, dann gegen Mannschaften, die in einer Viererkette gespielt haben." Die Lilien, die bevorzugt mit einer Dreierkette agieren, könnten also ihr System umstellen. Es wäre zumindest nicht das erste Mal in dieser Saison.

Gesetzt ist das für Lieberknecht allerdings nicht. Genauso wenig wie er vorhersehen kann, was sich Oliver Glasner, sein Pendant auf Eintracht-Seite, für das Derby alles überlegen wird. "Ich find’s auch spannend zu sehen, wie sich die Eintracht auf uns einstellt und was sie bei uns als Gefahr sehen", so der Lilien-Coach. Denn gefährlich kann der Underdog aus Südhessen dem Champions-League-Club allemal werden. Kräfteverhältnisse hin oder her.