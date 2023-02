Eintracht Frankfurt will den Nachbarn aus Darmstadt aus dem Pokal kegeln. Die aber haben seit 20 Spielen nicht mehr verloren. Eintracht-Coach Oliver Glasner erinnert das ans Casino.

20.45 Uhr, Flutlicht, DFB-Pokal und dann auch noch ein Derby: Fußballherz, was willst du mehr? Das sieht vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 auch Eintracht-Coach Oliver Glasner so: "Das ist eine coole Konstellation, ein Derby gegen eine Mannschaft, die gut drauf ist. Wir wollen eine richtig gute Leistung abrufen", so Glasner auf der Pressekonferenz am Montag vor dem Spiel.

Eine richtig gute Leistung wird es gegen formstarke Lilien auch benötigen, der Tabellenführer der Zweiten Liga ist seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen. Doch auch die Eintracht ist stark ins Jahr 2023 gestartet und bewies zuletzt aufsteigende Form. Zumal die Darmstädter Serie auch ein psychologischer Nachteil für die Lilien sein könnte, so Glasner. "Wenn im Casino zehnmal rot kam, denkst du dir, da muss ja jetzt irgendwann mal wieder schwarz kommen. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass die Serie morgen reißt."

Lindström fehlt, Borré als Ersatz?

Nicht dabei mithelfen können wird Jesper Lindström, der wegen einer Oberschenkelverhärtung aussetzt, am Wochenende in der Liga gegen Köln aber wieder zur Verfügung stehen wird. Gut möglich, dass für Lindström Rafael Borré beginnt, der zuletzt oft für Lindström eingewechselt wurde.

"Rafa ist eine sehr ernste Option, aber wir könnten auch Daichi Kamada eine Position weiter nach vorne ziehen. Auch Lucas Alario ist eine Option", so Glasner. "Sicher ist nur: Sebastian Rode wird von Beginn an spielen. Der Kapitän wird auf dem Platz stehen."

So könnte die Eintracht gegen Darmstadt 98 beginnen Bild © hessenschau.de

"Sie sind eine sehr physische Mannschaft"

Rodes Einsatz dürfte auch der körperlichen Herangehensweise der Lilien geschuldet sein, ebenso wie die Überlegung, den kopfballstarken Hrvoje Smolcic zentral in der Dreierkette für Makoto Hasebe aufzubieten.

"Sie sind eine sehr physische Mannschaft, die schnell in die Spitze spielt und bei Standards gefährlich ist", so Glasner. "Wir müssen Spielfreude und Variabilität zeigen und die Räume, die Darmstadt bietet, zu unseren Gunsten ausnutzen."

"Ich wünsche ihnen den Aufstieg"

Um dann im ersten Aufeinandertreffen beider Teams der Favoritenrolle gerecht zu werden und als Sieger vom Platz zu gehen. "Auch wenn es ein Derby ist, wünsche ich ihnen den Aufstieg. Im Pokal soll aber jetzt im Achtelfinale Endstation sein", so Glasner.