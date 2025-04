Dritter Heimsieg in Folge Lilien gewinnen dank Boetius-Lidberg-Geistesblitz

Der SV Darmstadt 98 hat drei wichtige Punkte gegen die SpVgg Fürth eingefahren. Das Spiel war lange Zeit unansehnlich, dann aber kam Jean-Paul Boetius und hatte eine Idee.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen die SpVgg Fürth mit 1:0 (0:0) gewonnen. In einer lange schwachen Partie erlöste Isac Lidberg die Lilien nach toller Boetius-Vorlage in der 79. Minute.

Lilien-Coach Florian Kohfeldt schickte seine Mannschaft mit drei Veränderungen ins Spiel. Für Jean-Paul Boëtius, Luca Marseiler und Guille Bueno starteten Fraser Hornby, Philipp Förster und Fabian Nürnberger. Ein Fußballfest wurde es allerdings auch mit den Neuen nicht, im Gegenteil.

Schwache erste Halbzeit

Das Spiel fand in den ersten 45 Minuten fast ausschließlich zwischen den Strafräumen statt, klare Torchancen gab es für keine der Mannschaften. Ein Versuch von der Strafraumkante von Andreas Müller war in der 29. Minute (!) der erste Torschuss der Partie. Um gefährlich zu werden, geriet Müllers Versuch aber zu zentral. Positiv ausgedrückt neutralisierten sich die Mannschaften. Realistisch betrachtet war es aber die wahrscheinlich ereignisloseste erste Halbzeit in Darmstadt seit Jahren.

Kurz nach der Pause wurde es dann erstmals gefährlich: Förster holte am Strafraum einen Freistoß raus und schoss direkt selbst. Seinen Versuch lenkte Fürth-Keeper Nahuel Noll mit den Fingerspitzen über den Kasten (48.). Kurz darauf war es Hornby, der aus ähnlich aussichtsreicher Position deutlich zu hoch zielte (51.). Zu allem Überfluss musste Hornby wenig später angeschlagen ausgewechselt werden.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Boetius traumhaft auf Lidberg

Das Spiel verfachte wieder, einzig eine gute Kopfballchance durch Lidberg nach Förster-Flanke stand für die Lilien zu Buche, die Noll aber mit starken Reflex parierte (73.). Immerhin aber investierten die Lilien nun wieder mehr. Und kamen dann doch noch zur Führung. Der eingewechselte Boetius spielte aus zentraler Position einen sensationellen Steckpass auf Lidberg, der vor Noll cool blieb und zum 1:0 vollendete. Ein wunderbares Tor, insbesondere durch den Assist. Und für Lidberg bereits Saisontreffer Nummer 13.

Die Lilien hätten in der Folge noch das 2:0 besorgen können, bei einer Rückgabe Lidbergs zielte Boteius aber weit drüber. Der dritte Heimsieg der Lilien in Folge geht trotz einer lange schwachen Vorstellung dennoch in Ordnung, weil die Hessen das einzige der beiden Teams waren, das dann doch noch irgendwann anfing, Fußball zu spielen. Mit dem Sieg kassiert der SV98 Fürth auch in der Tabelle und ist nun Elfter.