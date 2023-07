Bei den Lilien bahnt sich der nächste Transfer für die Verteidigung an: Der Klub steht vor der Verpflichtung von Düsseldorfs Christoph Klarer. Mit dem Österreicher selbst sind sich die 98er schon einig.

Darmstadt 98 rüstet seine Verteidigung weiter auf: Nach Informationen des hr-sport sind sich die Lilien mit Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf einig. Der Innenverteidiger möchte zu den Südhessen wechseln. Nun verhandeln die beiden Klubs, Darmstadt hat dem Vernehmen nach schon zwei Angebote abgegeben. Eine Einigung steht noch aus.

Klarer wäre der zweite Neue in der Verteidigung, nachdem die Lilien am Wochenende den Deal mit Matey Maglica verkündet haben. Handlungsbedarf bestand auf dieser Position nach dem Abgang von Patric Pfeiffer zum FC Augsburg.

Nur noch ein Jahr Vertrag in Düsseldorf

Der Österreicher Klarer würde mit seinem Profil als Ersatz passen. Der 1,91 m große Hüne gilt als guter Kopfballspieler, verfügt zudem über Erfahrungen in Österreich und England, wo er in den Jugendmannschaften von Southampton spielte. 2020 wechselte er dann zur Fortuna.

In der abgelaufenen Saison stand er 28 Mal in Startelf der Rheinländer, erzielte dabei zwei Tore. Sein Vertrag in Düsseldorf würde im kommenden Jahr auslaufen.