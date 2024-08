Schlimmer Auftakt für Darmstadt 98: Am ersten Spieltag setzt es eine Heimniederlage. Gegen die Fortuna unterläuft einem Neuzugang ein Eigentor, ein Youngster muss gar mit Rot vom Platz.

Darmstadt 98 ist mit einer 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Neuzugang Aleksandar Vukotic traf dabei ins eigene Netz (54.). Die Lilien besaßen dicke Chancen zum Ausgleich, doch mussten nach einer Roten Karte für den eingewechselten Othmane El Idrissi auch noch das 0:2 durch Düsseldorfs Tim Rossmann hinnehmen (86.).

Klaus Gjasula hatte die Lilien als Kapitän aufs Feld geführt, insgesamt fünf Neuzugänge in der Startelf gestanden. Vukotic verteidigte links in der Dreierkette, Paul Will und Kai Klefisch bildeten die Doppel-Sechs, Sergio Lopez gab den rechten Schienenspieler und Luca Marseiler den halblinken Angreifer. Letzterer zeigte Elan und Wendigkeit, er riss Löcher, auch wenn ihm noch so mancher Ball versprang.

Unbedrängt zum Eigentor

Ebenso vielversprechend zeigte sich die neu angeordnete rechte Seite mit dem vorgezogenen Matthias Bader. Stellvertretend dafür erschien die Szene in der 35. Minute, in der Bader von innen den nachgerückten Lopez freispielte. Der Spanier scheiterte mit dem besten Versuch der Lilien im ersten Durchgang am Düsseldorfer Keeper. Ansonsten hatte Düsseldorf mehr vom Spiel, hätte durch einen Schuss von Marcel Sobotka (17.) in Front gehen können. Generell kam Darmstadt immer wieder schnell hinter den Ball und ließ die Fortuna selten zu Durchbrüchen kommen. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit war dann auch das 0:0 leistungsgerecht.

Im zweiten Durchgang wirkten die Lilien zunächst etwas angriffslustiger, bevor Vukotic dann nach einer Freistoß-Hereingabe von der rechten Seite den Ball ins eigene Tor lenkte (55.) und sein Team schockte. Der Zugang aus Wiesbaden hatte bis dato für die größte Kopfball-Gefahr auf der anderen Seite gesorgt und eine gute Partie geliefert. In dieser Szene allerdings bugsierte er den Ball unbedrängt an Schuhen vorbei ins Netz.

Hornby kurz nach seiner Einwechslung mit Chance

Wenig später brachte Trainer Torsten Lieberknecht mit Fraser Hornby einen neuen Angreifer ins Spiel für Marseiler. In der stärksten Phase der Gastgeber köpfte Hornby umgehend gefährlich nach einer Ecke aufs Tor, doch Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier parierte genauso famos wie postwendend den Nachschuss aus kürzester Distanz von Klefisch (69.) - eine hundertprozentige Chance für die Darmstädter!

Wiederum nur wenige Minuten später gab Darmstadts Coach noch mehr Signale für den Angriff: Stürmer Fynn Lakenmacher kam für Gjasula, der 17-Jährige El Idrissi für Klefisch. Doch nach gerade einmal sieben Minuten Profifußball sah der Youngster die Rote Karte. Nach einem katastrophalen Rückpass von Vukotic hatte El Idrissi den Fortunen Jona Niemiec klar als Letzter Mann festgehalten - der Schiedsrichter gab nach dem Videostudium Rot wegen Notbremse (84.). Paul Fernie und Dimo Wache sahen auf der Lilien-Bank Verwarnungen wegen Meckerns.

Mit zehn Mann direkt das 0:2 kassiert

In Unterzahl kassierten die Lilien direkt das 0:2: Einen klugen Ball in den Strafraum verwertete der eingewechselte Rossmann ins lange Eck (85.). Damit war das Spiel entschieden, das 0:3 schien näher als der Lilien-Anschluss. Der Sieg für Düsseldorf ging insgesamt in Ordnung, weil die Gäste mehr fürs Spiel getan hatten. Darmstadt stand lange kompakt, konnte aber zu wenig Geschwindigkeit im Spiel nach vorne entwickeln. Für die Lilien geht es am kommenden Sonntag auswärts zum SC Paderborn.