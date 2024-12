Lilien können sich noch steigern

Florian Kohfeldt hat dem SV Darmstadt 98 neues Leben eingehaucht. Die Lilien sind seit Wochen wieder in Form und mittlerweile seit acht Spielen in der zweiten Bundesliga ungeschlagen. Das Ende der Fahnenstange ist laut Kapitän Clemens Riedel aber noch nicht erreicht. "Wir werden uns Woche für Woche weiterentwickeln. Es kann so weitergehen. Wir sind echt gut drauf", prophezeite der 21-Jährige nach dem 2:2 beim HSV am Sonntag. Der Darmstädter Auftrieb dürfe allerdings nicht zum Übermut führen, warnte Trainer Kohfeldt. In Hamburg sei zwar auch ein Sieg drin gewesen, aber: "Wenn wir jetzt schon anfangen, mit einem Auswärtspunkt beim HSV total unzufrieden zu sein, dann ist es auch nicht gesund", so der Coach.