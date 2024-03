Mehlem stellt Comeback in Aussicht

Lilien-Mittelfeldspieler Marvin Mehlem ist auf dem Weg der Besserung. "Aktuell befinde ich mich in der Reha. Es geht voran", sagte der 26-Jährige im Interview mit dem Fußball-Portal transfermarkt.de . Mehlem hatte sich Ende Februar beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Bremen das Wadenbein gebrochen - bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler ist aber zuversichtlich, dass er die Südhessen schon bald wieder im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen kann: "Wenn alles so verheilt wie beim ersten Mal und ich das 'Go' von den Ärzten und vom Verein bekomme, ist absolut noch was drin. Ich denke schon, dass ich der Mannschaft am Ende der Saison noch helfen kann", stellte Mehlem in Aussicht.