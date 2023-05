Marcel Schuhen hat den Lilien gegen Magdeburg den Aufstieg festgehalten. Das kommt nicht von ungefähr. Der Keeper hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen.

Bei einem 1:0 ist es meistens einfach, einen Spieler des Spiels zu benennen. Den Torschützen, natürlich. Da kann man nichts falsch machen. Der hat immerhin das einzige Tor des Tages geschossen. Torschütze Phillip Tietz war beim 1:0-Sieg des SV Darmstadt gegen Magdeburg, der den Aufstieg in die Bundesliga bedeutete, aber nicht der Mann des Spiels. Das war Keeper Marcel Schuhen. Wieder einmal.

Der 30-Jährige spielt die Saison seines Lebens. Beim Fachmagazin Kicker führt Schuhen die Rangliste der Top-Spieler nach 32 Spieltagen an. Mit einem Notenschnitt von 2,61 verweist er Heidenheim-Goalgetter Tim Kleindienst (2,67) und Ex-Lilien-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (2,74) auf die Plätze. Das Spiel gegen Magdeburg dürfte den Notenschnitt von "Schuh", wie er gerufen wird, noch einmal verbessern.

Die Aufgabe eines Führungsspielers

Der Torwart war am Freitag gegen die pfeilschnellen Magdeburger gleich mehrfach gefordert. Er blieb im Eins-gegen-Eins mit Mo El-Hankouri cool (14. Minute) und entschärfte eine Direktabnahme von Jason Ceka (45. +4). Bei jeder Glanztat des Keepers schallte ein anerkennendes "Schuuuuuuh!" durchs Stadion am Böllenfalltor.

Sein Meisterstück hatte sich der Keeper aber für die zweite Halbzeit aufgehoben. In der 74. Minute machte er gedankenschnell eine Doppelchance von Luca Schuler und Ceka zunichte (74.), schrie danach seine Freude heraus und wurde von den Mitspielern liebevoll angegangen. In diesem Moment war klar: An diesem Mann kommt heute niemand vorbei. "Ich habe immer gesagt, dass ich Führungsspieler bin. Und dann muss man so ein Spiel auch mal abrufen", sagte der Matchwinner im Anschluss am hr-Mikrofon.

Mit Druck zum Erfolg

Der Siegerländer war nicht immer dieser sichere Darmstädter Rückhalt. Nachdem er 2019 aus Sandhausen kam, war er in seinen ersten Jahren nicht unumstritten. Hier mal eine Verletzung, da mal unter einer Flanke durchgeflogen, dort mal einen leichtsinnigen Fehlpass: Es gab genügend Gründe, warum Torsten Lieberknecht 2021 zunächst auf Youngster Morten Behrens baute. Weil der aber auch nicht überzeugte, setzte der Trainer nach zwei Spielen doch wieder auf Schuhen – und der gab den Posten nie wieder her.

Lieberknecht wird später sagen, dass genau dieser Druck Schuhen stark gemacht hat. Der Keeper hat hart mit Torwarttrainer Dimo Wache gearbeitet, um der sichere Rückhalt dieser Aufstiegsmannschaft zu werden.

Mit Haut und Haaren für die Lilien

Was den Schlussmann zusätzlich wichtig macht für die Südhessen, ist seine Leidenschaft. Schuhen geht voran, Schuhen setzt Signale. Als die Lilien vor dem Entscheidungsspiel gegen Magdeburg einen Spielerkreis bildeten, um sich auf die Partie einzuschwören, war es Schuhen, der die Ansprache hielt. Manche sagen, er sei längst der heimliche Kapitän dieser Mannschaft.

Schuhen ist einer von jenen Spielern, "die für diesen Verein alles tun wollen und mit Haut und Haaren dabei sind", lobte Lieberknecht einmal. Umso mehr dürfte es ihn freuen, dass er mit seinen Lilien in der kommenden Saison Bundesliga spielt. Das hat er sich verdient. Mit harter Arbeit. Der Schuuuuuuh.