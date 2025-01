Bei den Lilien wusste man aus den vergangenen Jahren schon, wie gut so ein Wintertrainingslager im spanischen El Saler ist. Florian Kohfeldt wusste nach seiner Premierenreise mit dem SV98 nun ebenfalls nur Positives zu berichten. "Herausragende Bedingungen. Hotel super, Platz super, kurze Wege", fasste der Darmstädter Trainer die vergangenen Tage im vereinseigenen Interview kompakt zusammen. Die Kirsche auf der Torte war ein 1:0-Testspielsieg gegen Europapokal-Teilnehmer St. Gallen am Samstag.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die Null steht

Das Ergebnis in solch einem Testspiel ist für den Chef-Trainer – so wird zumindest oft beteuert – zwar höchstens zweitrangig, Kohfeldt machte allerdings keinen Hehl daraus, das ihn vor allem eine Sache durchaus glücklich stimmte: "Wir haben hinten wenig zugelassen und zu null gespielt. Das ist uns wichtig, dass wir da weitere Schritte machen."

Die Defensive war gerade zu Beginn von Kohfeldts Amtszeit bei den Lilien oft die Achillesferse. Die Südhessen begeisterten zwar offensiv, schossen in gleich vier Spielen fünf Tore, die besagte Null stand in zwölf Spielen aber nur ein einziges Mal (0:0 gegen Münster). Verständlich also, dass der Coach im Trainingslager ein besonderes Augenmerk auf die Verteidigungsarbeit legte.

Videobeitrag Florian Kohfeldt im ausführlichen Interview mit dem hr-sport Video Lilien-Trainer Florian Kohfeldt Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Vilhelmsson als Wermutstropfen

Insgesamt hatte Kohfeldt drei Themen, an denen er unter der spanischen Sonne arbeiten wolle: Standards, Spieleröffnung und eben die Defensive. "Alles, was ich mir auf den Zettel geschrieben hatte, konnten wir abarbeiten", zeigte sich der Übungsleiter zum Abschluss hochzufrieden. Einziger Wermutstropfen: Der erkrankte Oscar Vilhelmsson verpasste das Testspiel gegen St. Gallen, soll zu Wochenbeginn in Darmstadt aber wieder mittun.

Sonntagmittag fliegen die Lilien zurück in die Heimat. Der Montag ist frei, ab Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Auftaktspiel in Düsseldorf am Freitag (18.30 Uhr). "Das wird eine Herausforderung, aber wir wollen was Zählbares mitnehmen", so Kohfeldt.

Von der Theorie zur Praxis

Wie viel von dem, was sein Team in El Saler trainiert hat, dann schon zu sehen sein wird, kann nicht vorhergesagt werden. Es geht aber ohnehin eher um Feinheiten, denn um eine Neuerfindung des Darmstädter Fußballs. "Manche Dinge sieht man erst zeitverzögert. Die sickern durch viele Wiederholungen ein", gibt sich Kohfeldt betont gelassen.

Das Ziel der Lilien ist es, mehr Punkte als in der Hinrunde zu holen, verriet der Trainer jüngst im Interview mit dem hr-sport. Die theoretische Grundlage dafür hat der SV98 in den vergangenen Tagen geschaffen. Ab Freitag geht es um die praktische Umsetzung.