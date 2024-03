Der SV Darmstadt 98 ist gegen den FC Bayern chancenlos. Mit der eigenen Vorstellung sind die Südhessen aber dennoch zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag mit 2:5 (1:2) verloren. Tim Skarke (28.) und Oscar Vilhelmsson (90. + 5) trafen für die Hausherren, Jamal Musiala (36., 64.), Harry Kane (45. + 1), Serge Gnabry (74.) und Mathys Tel (90. + 3) für die Bayern.

Torsten Lieberknecht: "Wir haben nach der Führung einen Doppelschlag kassiert und hatten dann Pech mit dem Latten-Treffer von Vilhelmsson. Den hat er mit rechts geschossen, mit links ist er stärker. In der zweiten Halbzeit hat man dann die individuelle Klasse der Bayern gesehen. Musiala war der Ausnahmespieler einer Ausnahme-Mannschaft. Aber meine Mannschaft hat eine Team-Leistung gezeigt, die weiterhin hoffen lässt, zumindest in die Relegation zu kommen. Heute war mir gar nicht so wichtig, ob es ein Sieg oder eine Niederlage gibt. Mir war die Haltung wichtig, wie wir das Spiel bestreiten. Wir haben uns heute als Darmstadt 98 ordentlich präsentiert und Zusammenhalt demonstriert mit den Fans."

Tim Skarke: "Wir haben es richtig gut gemacht und die Bayern vor Probleme gestellt. Wir wollten eklig sein und kompakt stehen, gehen dann 1:0 in Führung – aber dann haben die Bayern die individuelle Klasse. Wir hätten die Räume etwas enger machen müssen, aber am Ende steht eben eine Niederlage da. Als Mannschaft haben wir heute trotzdem viel richtig gemacht. Das muss uns Mut geben für die nächsten Spiele. Jetzt kommt die Länderspielpause und dann müssen wir da sein. Da kommen wichtige Spiele für uns."

Fabian Holland: "Es ist natürlich wieder ein Spiel, bei dem wir mit null Punkten vom Platz gehen. Das ist bitter. Man rechnet sich gerade hier zu Hause schon etwas aus. Aber da muss einiges klappen und in unsere Richtung laufen und das war heute einfach nicht genug. Die Fans haben gesehen, dass wir alles auf dem Platz gelassen haben. Da haben sie ein gutes Gespür für, wie sie uns dann anfassen müssen. Das war wichtig. Die Reaktion des Publikums gibt Kraft für die nächsten Wochen. Wichtig ist, dass wir uns in der Länderspielpause gut vorbereiten. Die nächsten Wochen sind entscheidend. Wir werden bis zum Schluss fighten."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): "Wir hatten schon vor dem 1:0 gute Chancen, ich glaube auch, dass wir ein reguläres Tor geschossen haben, das uns weggepfiffen wurde. Dann waren wir unaufmerksam und wurden direkt bestraft. Wir haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und hatten offensiv immer die Möglichkeit, noch einmal nachgelegt. Es ist verdient, dass wir fünf Tore geschossen haben, wir hätten auch noch mehr machen können. Aber klar: zwei Gegentore sind zu viel, weil wir zu viel zugelassen haben."

Manuel Neuer: "Wir haben unsere Spielphilosophie auf den Platz gebracht und wir hatten heute die Unterschiedsspieler auf dem Platz, Jamal Musiala ist ein Weltklassespieler und hat da heute auf den Platz gebracht, trotz der vielbeinigen Darmstädter Abwehr. Wir haben defensiv ein bisschen zu viel zugelassen, auch wenn es Darmstadt gut gemacht hat bei den Toren. Da müssen wir drüber sprechen."

Jamal Musiala: "Wir haben uns ein bisschen schwer getan ins Spiel reinzukommen, aber dann hatten wir unsere Chancen und die Tore gemacht. Wir wollten Darmstadt nicht unterschätzen. Sie können Chancen kreieren und Tore schießen. Das haben sie auch heute gemacht und uns bestraft. Wir mussten dann etwas härter arbeiten, um das Spiel noch zu drehen."