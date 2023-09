Riedel feiert U21-Debüt

Clemens Riedel von Darmstadt 98 ist am Freitagabend zu seinem ersten Einsatz in der deutschen U21-Nationalmannschaft gekommen. Beim Testspiel der Deutschen gegen die Ukraine in Saarbrücken wirkte der Verteidiger in der zweiten Halbzeit mit. Die Partie endete 2:0 für Deutschland, die Tore erzielten Maximilian Beier und Tim Lemperle. Auch Oscar Vilhelmsson feierte sein Debüt in der schwedischen U21: Er wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Nordmazedonien in der 69. Minute eingewechselt.