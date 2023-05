Den Aufstieg in die Bundesliga vor Augen, jetzt aber erst einmal Ärger mit der Justiz: Marvin Mehlem von Darmstadt 98 ist wegen Alkohol am Steuer verurteilt worden und muss eine Geldstrafe zahlen. Der Verein reagiert gelassen.

Es sind Schlagzeilen zur Unzeit: Drei Tage vor dem wichtigen Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg und der nächsten Möglichkeit, den Aufstieg endlich perfekt zu machen, rückt Marvin Mehlem in den Fokus. Der 26-Jährige wurde am Dienstag vom Amtsgericht Königstein wegen Alkohols am Steuer verurteilt. Der Lilien-Profi muss 12.000 Euro zahlen und seinen Führerschein vier Monate abgeben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Mehlem mit 2,37 Promille erwischt

Doch was war passiert? Mehlem soll im September 2020 mit 2,37 Promille durch Kronberg (Taunus) gefahren und dort am frühen Abend von der Polizei erwischt worden sein. Das Urteil und die Strafe folgten mehr als zwei Jahre später.

Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter von Darmstadt 98, reagierte noch am Dienstagabend und stellte sich hinter den Mittelfeldspieler. "Marvin Mehlem hat uns von dem privaten Vorfall damals sofort in Kenntnis gesetzt und sich reuig und einsichtig gezeigt", teilte er bei Twitter mit. "Wir haben das Thema darauf intern entsprechend behandelt und für uns abgeschlossen."

Nächster Matchball gegen Magdeburg

Sollten die Lilien am Freitag (18.30 Uhr) gegen Magdeburg gewinnen, wäre ihnen der Aufstieg in die Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Bei einem Remis oder gar der dritten Niederlage in Serie droht ein Herzschlag-Finale am letzten Spieltag.