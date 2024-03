Der SV Darmstadt 98 beweist gegen den VfL Bochum Moral und erkämpft sich nach Zwei-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden. Im Abstiegskampf hilft den Lilien das allerdings nicht wirklich.

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntagabend Moral bewiesen. Die Lilien spielten auswärts beim VfL Bochum 2:2-Unentschieden, obwohl sie zwischenzeitlich mit zwei Toren zurücklagen. Der Abstand auf den Relegationsplatz bleibt damit bei sechs Punkten. Philipp Hofmann erzielte die Tore für den VfL Bochum (29., 48.), Tim Skarke verkürzte für den SVD (62.), ehe Oscar Vilhelmsson ausglich.

Torsten Lieberknecht, der in Bochum zum 100. Mal als Trainer der Lilien an der Seitenlinie stand, veränderte seine Mannschaft im Vergleich zur 2:5-Niederlage gegen die Bayern auf drei Positionen. Braydon Manu, Emir Karic und Klaus Gjasula rückten für den angeschlagenen Kapitän Fabian Holland, Tobias Kempe und den gesperrten Bartol Franjic in die Mannschaft. Manu kehrte somit nach einer langen Verletzungspause zurück.

Vilhelmsson-Tor zählt nicht

Bei heftigen Bochumer Regenfällen hatten sich die offensiv ausgerichteten Südhessen viel vorgenommen. Und belohnten sich dafür fast direkt. In der dritten Spielminute bekam Oskar Vilhelmsson den Ball in den Lauf geköpft und war frei durch. Im Sechzehner legte er quer zu Tim Skarke, der nur noch ins leere Tor einschieben musste – Jubel bei den Darmstädtern. Allerdings nur kurz, denn korrekterweise ging die Fahne des Linienrichters nach oben. Abseits.

Doch auch danach standen die Bochumer sehr hoch, sicherte nur mit zwei Mann auf der letzten Linie ab. Deshalb boten sich immer wieder Räume für Lilien-Konter. Nur: Die nutzen die Hessen zu selten. Wirklich deutlich, dass die beiden schwächsten Defensiven der Liga aufeinandertrafen, wurde es in der Anfangsphase ohnehin nicht.

Bochum nähert sich an – und schlägt per Ecke zu

Stattdessen zeigte sich das hitzige Duell, das Lieberknecht im Vorfeld angekündigt hatte. Jannik Müller läutete mit einem wuchtigen Tackling (26.) wahre Grätschen-Festspiele ein. Auf beiden Seiten schlitterten zahlreiche Spieler über den nassen Rasen. Und: Der VfL wurde stärker, näherte sich mit mehreren Abschlüssen dem Lilien-Tor an.

Für den Lilien-Rückstand sorgte dann ein Standard: Philipp Hofmann kam nach einer Ecke zum Kopfball, SVD-Keeper Marcel Schuhen parierte zunächst stark. Der Abpraller landete allerdings direkt wieder bei Hofmann, der den Ball ins Tor stocherte (29.). Bochum kontrollierte in der Folge das Spiel. Darmstadt stand hinten drin, lief bis zur Pause viel hinterher.

Nackenschlag direkt nach der Pause

Und startete direkt mit einem Nackenschlag in die zweite Halbzeit: Ausgerechnet der eingewechselten Ex-Bochumer Gerrit Holtmann hielt den Ball mit einem Sprint an der Außenlinie im Spiel, wodurch Keven Schlotterbeck die Kugel sehr einfach erobern konnte und direkt ins Zentrum flankte. Dort fand er den Kopf von Hofmann, der das Ball ins lange Eck nickte – 2:0.

Die Hessen wirkten in der Folge geschockt, brauchten einige Minuten, um sich zu sammeln. Dafür wurden sie fast bestraft, Christopher Antwi-Adjei verpasste aber aus spitzem Winkel frei vor Schuhen (61.). Darmstadt konterte – und traf. Julian Justvan spielte einen starken Ball in den Lauf von Skarke. Der legte den Ball in der 62. Minute mit links an Manuel Riemann vorbei und brachte die Lilien damit zurück ins Spiel.

Riemann patzt, Darmstadt gleicht aus

Die Südhessen fassten Mut, pressten nun deutlich höher. Es folgte ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Mit besserem Ende für den SV Darmstadt 98. Vilhelmsson nahm den Ball im Sechzehner hervorragend mit und schloss aus spitzem Winkel wuchtig ab. Riemann prallte der Gewaltschuss an die Hände und von da ins Tor – Patzer des Bochumer Torhüters, 2:2, alles auf Anfang (76.).

Daraufhin kamen beide Mannschaften noch zu hochkarätigen Gelegenheiten, konnten diese aber nicht nutzen. Es blieb also beim leistungsgerechten Unentschieden – gleichbedeutend mit dem 20. Spiel in Folge ohne Darmstädter Sieg, die im Abstiegskampf keinen Boden gut machen konnten.