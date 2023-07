Mit Angreifer Phillip Tietz hat der SV Darmstadt 98 nicht nur einen wichtigen Angreifer verloren - sondern auch einen Leader. In seine Rolle müssen nun andere schlüpfen. Die Lilien haben aber schon eine Idee, wie das funktionieren kann.

Es war eine Szene mit Symbolcharakter. Lilien-Keeper Marcel Schuhen griff sich nach einer Einheit von Darmstadt 98 im Trainingslager in Herxheim ein halbes Dutzend Offensivspieler und redete minutenlang auf seine Kollegen ein. Der Schlussmann geht schon wieder voran, nimmt seine Mitspieler mit, bleibt ein Führungsspieler. Es gab aber auch einen Grund, warum er sich gerade diese Spieler schnappte. Denn in der Offensive ist mit Phillip Tietz nicht nur ein wichtiger Spieler nicht mehr da – sondern es fehlt fortan auch der Leader in der Abteilung Attacke.

Die Lilien müssen also nicht nur den Stürmer Tietz, mittlerweile bei Liga-Konkurrent Augsburg aktiv, ersetzen, sondern auch die Führungsfigur Tietz. "Man kann eine Person nicht eins-zu-eins ersetzen", erklärte Manager Carsten Wehlmann im Herxheim. "Das aufzuteilen, ist der richtige Ansatz. Phillip war ein überragender Typ. Auf dem Platz, aber auch in der Kabine." Ein absoluter Verlust also.

Lilien gucken auch immer auf den Charakter

Aber, und das betonte Wehlmann ebenfalls: Der Angreifer, der für knapp 2,5 Millionen Euro die Darmstädter im Sommer verließ, war das alles noch nicht, als er 2021 vom damaligen Drittligisten Wehen Wiesbaden zu den Südhessen wechselte. Spieler entwickeln sich zu Führungsspielern, werden nicht automatisch so geboren. "Phillip war, als er gekommen ist, ja auch nicht der Phillip, als er gegangen ist. Sowohl sportlich als auch vom Standing in der Kabine her", so der Lilien-Manager.

Heißt auch: Diese Rolle sollen, müssen, dürfen jetzt andere übernehmen. "Wir haben andere Jungs, die in diese Rolle reinschlüpfen können", betonte Wehlmann. Auch Neuzugänge werden bei den Darmstädtern danach gesichtet, wie sie das Team neben dem sportlichen Aspekt auch charakterlich weiterbringen können. "Wir gucken ja immer auch auf die Charaktere, die wir verpflichten", berichtete Wehlmann.

Schuhen: "Das habe ich ihnen mit auf den Weg gegeben

Ein Charakter ist mit Marcel Schuhen ja sowieso weiterhin da. Die kleine Nach-Trainings-Besprechung in Herxheim war dafür das beste Beispiel. "Wenn mich etwas beschäftigt, dann spreche ich das an", erklärte der Schlussmann seine Vorstellung von Teamführung. "Oftmals ist eine andere Perspektive ja auch wichtig. Nur so wird man besser und nur so wächst man zusammen." Sorgen macht sich der Lilien-Keeper auch nach dem Tietz-Abgang keine. "Jeder übernimmt etwas anderes", betonte er. "Wir haben gute Jungs, die diese Rollen übernehmen können und auch müssen."

Was er in der kleinen Runde genau erzählte, wollte er nicht preisgeben. Nur so viel: "Die Jungs sind sehr gut und das habe ich ihnen auf den Weg gegeben." Eines ist klar: Marcel Schuhen wird auch in der neuen Saison vorangehen. Seinem Beispiel dürften bald auch andere folgen.

