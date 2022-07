In der Innenverteidigung von Darmstadt 98 brennt es. Vor allem, weil Thomas Isherwood viele Wochen ausfällt. Jetzt ist ein Neuzugang von Premier-League-Absteiger Norwich im Anflug.

Nach den vielen schlechten Nachrichten gibt es endlich wieder gute News bei Darmstadt 98. Nach der 0:2-Niederlage zum Saison-Auftakt in Regensburg, nach gelb-roter Karte für Patric Pfeiffer und der schweren Verletzung von Innenverteidiger-Kollege Thomas Isherwood, ist ein Neuzugang im Anflug. Er heißt Christoph Zimmermann, ist 1,94 Meter groß, 29 Jahre alt und kommt vom Premier-League-Absteiger Norwich City. Ein entsprechender Bericht der Bild deckt sich mit Informationen des hr-sport.

Die Lilien haben Zimmermann schon länger auf dem Schirm. Doch durch den Ausfall der kompletten Darmstädter Innenverteidigung ist Handlungsdruck entstanden. Deshalb könnte der Transfer noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Hintergrund: Der eine Innenverteidiger, Thomas Isherwood, zog sich bei der Niederlage in Regensburg einen Muskelbündelriss zu und wird den Lilien viele Woche fehlen.

Der andere Innenverteidiger, Patric Pfeiffer, sah im gleichen Spiel die gelb-rote Karte und fällt ebenfalls für das erste Heimspiel am Freitag gegen den SV Sandhausen (18.30 Uhr) aus. Zudem könnte Pfeiffer die Lilien spätestens in einem Jahr - wenn sein Vertrag ausläuft - ganz verlassen. Die Bundesliga ist sein erklärtes Ziel. Sollte er das nicht mit den Lilien erreichen, ist sein Abgang abzusehen. Schon deshalb macht die geplante Verpflichtung von Zimmermann Sinn.

Zimmermann ging mit Erfolgs-Trainer Farke nach Norwich

Der gebürtige Düsseldorfer wechselte 2017 zusammen mit seinem damaligen Trainer Daniel Farke (jetzt Borussia Mönchengladbach) von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu Norwich City. Dort wurde er beim damaligen englischen Zweitligisten schnell zum Stammspieler. Insgesamt kam er in der sogenannten Championship auf 101 Spiele, zudem lief er mit Norwich - nach zwei Aufstiegen - insgesamt 20 mal in der Premier League auf. In der vergangenen Saison stand Zimmermann für Norwich jedoch kaum noch auf dem Platz. Deshalb jetzt sein Wechsel zurück nach Deutschland.

Noch ist sein Vertrag bei Darmstadt 98 nicht unterschrieben. Da Zimmermann in Norwich noch ein Jahr Vertrag hat, könnte eine geringe Ablösesumme fällig werden. Ob der 29-Jährige schon am Freitag gegen Sandhausen zum Einsatz kommt, ist die große Frage. Der personelle Bedarf in der Innenverteidigung ist durch die Ausfälle von Pfeiffer und Isherwood auf jeden Fall groß.