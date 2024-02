Der SV Darmstadt 98 hat das Duell Tabellenletzter gegen Tabellenführer gegen Bayer Leverkusen verloren. Die Hessen zeigten eine solide Leistung, Bayer präsentierte sich aber als humorlose Topmannschaft.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:1) verloren. Nathan Tella schnürte für die Gäste einen Doppelpack (33./52.). Für die Lilien war es das dreizehnte Spiel in Folge ohne Sieg.

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht veränderte seine Startelf auf gleich fünf Positionen, für Clemens Riedel, Christoph Klarer, Klaus Gjasula, Fabian Nürnberger sowie Julian Justvan begannen Christoph Zimmermann, Matej Maglica, Emir Karic, Oscar Vilhelmsson sowie Neuzugang Gerrit Holtmann.

Lilien machen Leverkusen das Leben schwer

Der Tabellenletzte präsentierte sich gegen den Tabellenführer von Beginn an griffig, die Lilien standen tief und verteidigten konzentriert. Die Top-Mannschaft aus Leverkusen tat sich in den engen Räumen schwer, ihre gewohnten PS auf die Straße zu bekommen. Erst nach 15 Minuten chippte Granit Xhaka den Ball links hinter die Kette auf Florian Wirtz, dessen Pass in den Rückraum Adam Hlozek jedoch knapp am langen Eck vorbeischoss.

Die Lilien lauerten auf Ballgewinne, um die Werkself dann unsortiert zu erwischen, blieben dabei aber zu harmlos. Der bemühte Holtmann auf Links machte eine gute Kontergelegenheit durch eine schwache Flanke zunichte (19.), kurz darauf nahm Luca Pfeiffer einen Pass von Emir Karic technisch stark mit dem Rücken zum Tor an, schloss dann aber zu unplatziert aus der Drehung ab (24.). Wirklich zwingend wurde es selten bis gar nicht.

Führung aus heiterem Himmel

Das galt indes auch für die Werkself, die zwar mehr Ballbesitz hatte, ebenfalls aber kaum zu klaren Chancen kam. Umso überraschender fiel dann der Führungstreffer: Wirtz spielte auf der linken Seite Grimaldo frei, dessen Flanke der einlaufende Tella am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz einköpfte (33.). Holtmann hatte Tella in dieser Situation aus den Augen verloren. Weil Emir Karic bei einer Ecke freistehend zu zentral köpfte (39.) und Leverkusens Robert Andrich aus der Distanz an Marcel Schuhen scheiterte (45.), ging es mit dem 0:1 aus Sicht der Lilien in die Kabine.

Der SVD kam gallig aus der Pause, Holtmann schrammte direkt an der Gelben Karte vorbei, Christoph Zimmermann sah sie zurecht nach rüdem Einsteigen gegen Wirtz. Doch bevor die Hessen über den Kampf ins Spiel finden konnten, ließ Leverkusen kurz die Muskeln spielen. Wirtz trieb den Ball durchs Zentrum, passte auf rechts auf dem mitgelaufenen Tella, der den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte ins Torwarteck drosch (52.). Ein strammer Schuss, bei dem Schuhen nicht ganz glücklich wirkte.

Leverkusen im Stile einer Spitzenmannschaft

In der Folge spielte Leverkusen das Spiel im Stile einer Spitzenmannschaft runter, ließ den Ball zirkulieren, die Lilien, bei denen Neuzugang Sebastian Polter in der Schlussphase sein Debüt feierte, strahlten keinerlei Gefahr mehr aus. Und so stand am Ende eine verdiente Niederlage gegen einen verdienten Tabellenführer, gegen den drei Punkte auch nicht wirklich zu erwarten waren. Der letzte Sieg der Hessen datiert allerdings aus dem Oktober vergangenen Jahres, die Lage der Lilien im Abstiegskampf wird Woche für Woche prekärer.