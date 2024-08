Ex-Lilie Pfeiffer wohl zum KSC

Luca Pfeiffer, der in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart an Darmstadt 98 ausgeliehen war, wird auch in der anstehenden Saison nicht für die Schwaben spielen. Der 27-Jährige, der in der Saison 2021/22 17-Zweitliga-Tore für die Lilien erzielt hatte und nach dieser Spielzeit zum VfB Stuttgart gewechselt war, steht nach Kicker-Informationen vor einem Engagement beim Karlsruher SC. In der vergangenen Spielzeit gelang Pfeiffer für die Lilien in der Bundesliga genau ein Treffer, aktuell laboriert er noch an einem Mittelfußbruch.