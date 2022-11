Lilien krönen sich in Überzahl zum Herbstmeister

Der SV Darmstadt 98 profitiert bei Aufsteiger Magdeburg von einer Fehlentscheidung des VAR und sichert sich mit dem nächsten Sieg die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga. Das Tor des Tages fällt wieder einmal nach einem Eckball.

Der SV Darmstadt 98 ist Herbstmeister in der 2. Liga. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich am Donnerstag mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Magdeburg durch und vergrößerte den Abstand auf den Hamburger SV auf vier Punkte. Heißt: Die Lilien überwintern dank des goldenen Tores von Patric Pfeiffer (78. Minute) und nach der insgesamt 17. Partie in Folge ohne Niederlage definitiv auf Platz eins.

Zur ganzen Wahrheit des Spiels gehört aber auch dazu, dass Magdeburg nach einer zu harten Roten Karten gegen Cristiano Piccini mehr als 30 Minuten in Unterzahl spielen musste.

Tietz lässt Hundertprozentige liegen

Lilien-Trainer Lieberknecht hatte die Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Hannover 96 auf zwei Positionen geändert: Für Christoph Zimmermann und Oscar Vilhelmsson (beide Bank) rotierten Frank Ronstadt und Thomas Isherwood in die Anfangsformation, taktisch agierten die Südhessen erneut mit Viererkette.

Auf dem Rasen entwickelte sich von Beginn an eine intensive und ausgeglichene Partie. Beide Teams drängten auf einen Treffer und spielten konsequent nach vorne. Auf Querpässe im Mittelfeld verzichtete sowohl der Tabellenführer aus Darmstadt als auch der Aufsteiger aus Magdeburg. Tore gab es im ersten Abschnitt aber nicht zu sehen.

Die größte Chance auf Seite der Südhessen vergab Phillip Tietz, der nach schönem Zusammenspiel mit Braydon Manu aus kurzer Distanz neben das Gehäuse zielte (10.). Auf der anderen Seite hätte Connor Krempicki die Führung der Gastgeber erzielen müssen (13.). Da zudem ein Kopfballtor aus Abseitsposition von Lilien-Innenverteidiger Pfeiffer zu Recht nicht zählte, ging es torlos in die Pause.

VAR und Pfeiffer sorgen für die Entscheidung

Die zweite Hälfte begann mit einem verletzungsbedingten Wechsel und einem Platzverweis: Darmstadts Stammkeeper Marcel Schuhen musste mit muskulären Problemen im Oberschenkel in der Kabine bleiben, seinen Posten zwischen den Pfosten übernahm Alexander Brunst (45.). Dann flog Magdeburgs Verteidiger Piccini wegen einer vermeintlichen und vom VAR gemeldeten Notbremse vom Platz (54.).

Das Foul an Marvin Mehlem war unstrittig. Da sich gleich mehrere FCM-Verteidiger in Ballnähe befanden, war die Rote Karte aber viel zu hart. "Darüber kann man sicher diskutieren. Den musst du da nicht rausschicken", gab auch Lilien-Kapitän Fabian Holland nach Schlusspfiff zu. Eine Fehlentscheidung zugunsten der Lilien, die fortan mehr als eine halbe Stunde in Überzahl agierten und prompt alles nach vorne warfen.

Nachdem Holland (55.) und Matthias Bader (68.) mir ihren Schüssen jeweils an FCM-Keeper Dominik Reimann scheiterten, machte es dann wieder einmal Pfeiffer besser. Der Innenverteidiger stieg nach einem Eckball von Tobias Kempe am höchsten und köpfte die Lilien mit seinem insgesamt schon vierten Saisontreffer zum Sieg und damit zur vorzeitigen Herbstmeisterschaft.