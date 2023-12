Tim Skarke jubelt über sein erstes von zwei Toren in Hoffenheim

Tim Skarke jubelt über sein erstes von zwei Toren in Hoffenheim Bild © Imago Images

Lilien-Comebacker erkämpfen Punkt in Hoffenheim

Der SV Darmstadt 98 hat sich im letzten Spiel des Jahres bei der TSG Hoffenheim ein Unentschieden erkämpft. Die Hessen glichen bei der TSG dreimal aus, überwintern aber dennoch als Tabellenletzter.

Lilien punkten in Hoffenheim

Der SV Darmstadt 98 hat das Fußballjahr 2023 mit einem spektakulären Unentschieden beendet. Bei der TSG Hoffenheim spielten die Hessen am Dienstagabend 3:3 (1:2). Die Tore für die TSG erzielten Andrej Kramaric per Foulelfmeter (14.) sowie Ihlas Bebou (28./66.), für die Lilien trafen Luca Pfeiffer (23.) und Tim Skarke (57./85.).

Trainer Torsten Lieberknecht veränderte seine Startelf auf zwei Positionen, nach acht Spielen ohne Sieg sollten Tobias Kempe für Fabian Schnellhardt und Matthias Bader für Mathias Honsak mithelfen, für einen versöhnlichen Jahresabschluss zu sorgen.

Lilien-Defensive zweimal unaufmerksam

Auf dem Platz war davon allerdings erst einmal nicht viel zu sehen, es dauerte gerade 13 Minuten, bis die Hessen der Musik mal wieder hinterherliefen. Kevin Vogt führte einen Freistoß aus der eigenen Hälfte schnell aus, sein langer Ball hinter die Darmstädter Abwehrkette erreichte Bebou, der an Marcel Schuhen vorbeiging und dann vom heraneilenden Klaus Gjasula gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kramaric sicher (14.).

Die TSG zog sich in der Folge ein wenig zurück, die Lilien taten sich schwer. Erst in der 23. Minute zeigte sich, dass die Hessen spielerisch nicht gänzlich unbewaffnet sind. Nach einem schönen Doppelpass halblinks im Zentrum legte Bratol Franjic scharf quer, in der Mitte hielt Pfeiffer den Fuß hin und traf mit seinem ersten Saisontor ins lange Eck.

Bebou und Skarke mit Doppelpack

Um ein Haar hätten der SV98 die direkte Antwort bekommen. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite verpasste es Hoffenheims Grischa Prömel aber, den Ball aufs Tor zu bringen. Besser machte es anschließend Bebou, unter tatkräftiger Mithilfe der erneut indisponierten Lilien-Abwehr.

Einen Ball ins Zentrum spielte Prömel direkt steil, weil Christoph Klarer zu früh herausrückte, war Bebou frei durch, ging an Schuhen vorbei und traf zum 2:1 (28.). Im Abwehrverhalten präsentierten sich die Lilien in der ersten Halbzeit nicht bundesligareif.

Lilien-Moral stimmt

Die Moral der Hessen stimmte aber, ebenfalls die spielerischen Ansätze nach vorne. So etwa beim 2:2: Nach Pass von Clemens Riedel setzte sich Pfeifer clever durch, fand dann Skarke, der nach einem Haken aus zentraler Position zum Ausgleich traf (57.).

Was sich die Lilien vorne erarbeiteten, rissen sie sich hinten aber erneut wieder ein. Riedel spielte einen Fehlpass im Mittelfeld, die TSG schaltete schnell um, der blendend aufgelegte Bebou umkurvte rechts im Strafraum Thomas Isherwood, der keine nennenswerte Gegenwehr leistete, und schloss zum 3:2 ab.

TSG-Abwehr patzt ebenfalls

Weil aber auch die TSG-Abwehr noch einen dicken Bock einstreute, reichte es für die Lilien am Ende zum Punkt. Einen katastrophalen Fehlpass im eigenen Drittel von Ozan Kabak spielte Pfeiffer schnell auf Skarke weiter, der von rechts aus spitzem Winkel ins kurze Eck traf (85.). Der passende Schlusspunkt einer wilden Partie, mit der die Lilien den ersten Zähler seit vier Spielen einfahren. Trotz des Punktgewinns überwintern die Hessen auf dem letzten Tabellenplatz.