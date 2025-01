So bereitet sich Darmstadt 98 auf das Jahr 2025 vor

Der SV Darmstadt 98 hat ein wildes Jahr hinter sich. 2025 darf es gerne ein bisschen ruhiger zugehen. Zur Vorbereitung geht es nach Spanien, der Kader könnte sich punktuell verändern. Der Überblick.

Veröffentlicht am 04.01.25 um 09:43 Uhr

Es fühlt sich an, als hätten die Lilien schon allerhand geschafft in dieser Saison. Das ist auch nicht falsch, immerhin starteten die Südhessen schwach und rissen erst unter Neu-Trainer Florian Kohfeldt das Ruder wieder herum. Der Lohn: ein Platz im sicheren Mittelfeld der 2. Bundesliga. 17 Spiele, also die komplette zweite Saisonhälfte, liegt allerdings noch vor den Darmstädtern.

"Wir ändern unser Saisonziel nicht. Wir werden hier nicht den Aufstieg als Ziel ausrufen", sagte dementsprechend auch Präsident Rüdiger Fritsch im Interview mit dem hr-sport, auch wenn er gegen einen erneuten Aufstieg ins Fußball-Oberhaus überhaupt nichts einzuwenden hätte. "Wir haben da jedes Jahr Bock drauf, aber es funktioniert eben nicht jedes Jahr. Und es tut dem ganzen Verein gut, wenn wir mit Demut und Kalkül an die Sache herangehen."

Zurück in bekannte Gefilde

Viel Zeit zur demütigen Kalkulation haben die Lilien-Profis zwischen den Jahren nicht bekommen. Weihnachten, Neujahr und noch ein paar Extra-Tage mit der Familie: Das musste reichen. An diesem Samstag stehen Leistungstests auf dem Programm. Am Sonntag (9.40 Uhr) geht es per Flieger ins Trainingslager nach El Saler (Spanien).

In der Nähe von Valencia haben sich die Lilien schon in den vergangenen Jahren immer den nötigen Feinschliff für die zweite Saisonhälfte abgeholt. Der diesjährige Besuch ist bereits Numero cuatro. "¡Vale!", sagt der Spanier. Es passt zwischen den Südhessen und dem Mittelmeer-Dörfchen.

Test gegen St. Gallen

Bis zum 12. Januar weilen die Lilien in Mittelmeer-Gefilden. Nebst vor allem taktischen, aber auch ein paar konditionellen Übungen steht zudem ein Testspiel gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz auf dem Programm (11. Januar, 13 Uhr). Die Frage ist noch, mit welchem Personal Coach Kohfeldt genau in Spanien planen kann.

Wie viele Einheiten die Langzeitverletzten Fabian Holland und Christoph Zimmermann genau absolvieren können, ist noch nicht ganz klar. Bei Kapitän Holland ist zumindest leise Zuversicht angesagt. Um Ersatzkeeper Karol Niemczycki, Veteran Klaus Gjasula und Nachwuchsstürmer Fabian Torsiello ranken sich zudem Abschiedsgerüchte. Gut möglich also, dass einer oder mehrere Spieler die Reise nach El Saler gar nicht erst mit antreten. Dafür aber vielleicht ein Neuzugang.

Zwei Neue auf der Wunschliste?

Immerhin ein Name ist in der Gerüchteküche aufgetaucht: Lucas Noubi. Der SV98 soll laut Berichten aus Belgien Interesse am 19 Jahre alten Innenverteidiger haben. Weil die Ablösesumme aber zu hoch sein könnte, soll auch über einen Wechsel im Sommer nachgedacht werden. Dann wäre der Belgier ablösefrei zu haben.

Das Lilienblog mutmaßt zudem, dass Kohfeldt gerne noch einen schnellen Außenstürmer hätte. Der Lilien-Trainer ist gerne flexibel und wechselt zwischen einem 4-2-2-2- und einem 4-3-3-System hin und her. Für letzteres bräuchte er aber zu Luca Marseiler eigentlich noch ein Pendant auf der anderen offensiven Außenbahn. Einen potenziellen Kandidaten gibt es offiziell noch nicht. Vielleicht wird das Geheimnis aber im Trainingslager gelüftet.